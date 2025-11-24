Estreno goleador de AKE en Agorrosin con un 11-0 frente al Ikasberri B

Las goleadas anteriores de 6 a 0 ante el Aloña y el Lazkao.

El conjunto de Primera regional a falta de cuatro jornadas para cerrar la fase clasificatoria ya piensa en la fase de ascenso tras vencer por 11 a 0 al Ikasberri B la tarde del domingo en el campo bergarés de Agorrosin donde jugaban como local por las reformas de Eztala.

El encuentro no tuvo color con un 5 a 0 en el primer periodo y concluyó en once. Ocho rojillos marcaron con dobletes para Aimar Pozo Lasala, Josu Bouzon Mora y Oier Aramburu Balestena, y con un tanto Iker Gardoki Larrea. Aitor Alonso Elorza, Imanol Gabilondo Lopez, Beñat Kortabarria Berasategi, y Mikel Garitano Iparragirre.

Con la nueva goleada, tercera de la campaña tras los 6 a 0 ante Aloña y Lazkao, el AKE suma 37 dianas y únicamente cinco goles en contra en diez partidos.

Poco después sus compañeros del juvenil en el anexo de Ipintza vencía 4 a 3 a la UDA. Para el minuto 73 AKE disponía de 4 a 0 con goles de Ander Echaniz Zabaleta, Eritz Garitano Oyarzabal, Aimar Linzoain Tapia y de penalti Oinatz Peñagarikano Zubikarai. Con la victoria suman 17 puntos en la séptima posición y únicamente distan en un triunfo del segundo clasificado del grupo.

Por su parte el primera cadete masculino empató a dos con el Urola en Agorrosin. Goles de AKE de Haritz Rodriguez Martin y de Julen Errasti San Sebastián.

Concentración en la Plaza

Hoy para las 19.00 horas está convocada una concentración para denunciar la violencia machista por el colectivo Andremanuela y Antzuola-Palestina en la jornada declarada como Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.