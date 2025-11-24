Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las goleadas anteriores de 6 a 0 ante el Aloña y el Lazkao. MARIAN

Antzuola

Estreno goleador de AKE en Agorrosin con un 11-0 frente al Ikasberri B

Ocho jugadores del regional anotaron con tres dobletes en un encuentro sencillo que consolida al equipo en el liderato

Juan Antonio Migura

antzuola.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

El conjunto de Primera regional a falta de cuatro jornadas para cerrar la fase clasificatoria ya piensa en la fase de ascenso tras vencer por 11 a 0 al Ikasberri B la tarde del domingo en el campo bergarés de Agorrosin donde jugaban como local por las reformas de Eztala.

El encuentro no tuvo color con un 5 a 0 en el primer periodo y concluyó en once. Ocho rojillos marcaron con dobletes para Aimar Pozo Lasala, Josu Bouzon Mora y Oier Aramburu Balestena, y con un tanto Iker Gardoki Larrea. Aitor Alonso Elorza, Imanol Gabilondo Lopez, Beñat Kortabarria Berasategi, y Mikel Garitano Iparragirre.

Con la nueva goleada, tercera de la campaña tras los 6 a 0 ante Aloña y Lazkao, el AKE suma 37 dianas y únicamente cinco goles en contra en diez partidos.

Poco después sus compañeros del juvenil en el anexo de Ipintza vencía 4 a 3 a la UDA. Para el minuto 73 AKE disponía de 4 a 0 con goles de Ander Echaniz Zabaleta, Eritz Garitano Oyarzabal, Aimar Linzoain Tapia y de penalti Oinatz Peñagarikano Zubikarai. Con la victoria suman 17 puntos en la séptima posición y únicamente distan en un triunfo del segundo clasificado del grupo.

Por su parte el primera cadete masculino empató a dos con el Urola en Agorrosin. Goles de AKE de Haritz Rodriguez Martin y de Julen Errasti San Sebastián.

Concentración en la Plaza

Hoy para las 19.00 horas está convocada una concentración para denunciar la violencia machista por el colectivo Andremanuela y Antzuola-Palestina en la jornada declarada como Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  3. 3 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  4. 4 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  5. 5

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  6. 6 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  9. 9

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  10. 10 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Estreno goleador de AKE en Agorrosin con un 11-0 frente al Ikasberri B

Estreno goleador de AKE en Agorrosin con un 11-0 frente al Ikasberri B