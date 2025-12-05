Donantes de sangre distingue a tres vecinos por su aportación solidaria

J. A. M. antzuola. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

En torno a la mesa con una cena en Arin fueron reconocido tres antzuolarras por su fidelidad en la aportación de sangre durante muchos años.

Un total de cuarenta donaciones son las que han alcanzado Nekane Berasategi y 25 Juan Carlos Hurtado y Joseba Iparragirre. Unas cifras muy importantes si se tiene en cuenta que en el municipio se organizan tres extracciones durante el año en enero, mayo y septiembre.

Estas trayectorias de solidaridad fueron premiadas desde la Asociación de Donantes de Sangre, la través de la delegación local, con la entrega de los diplomas acreditativos.

Destacaron, las responsable antzuolarras, la importancia de la donación de sangre para el sistema sanitario porque hay de nuevos donantes de sangre. A pesar de los avances médicos y tecnológicos no hay forma de suplir la sangre.

Destacan desde el Banco de Sangre de Gipuzkoa, la continuidad en las aportaciones es la clave de este sistema. La sangre es un producto perecedero. Las plaquetas se pueden conservar durante cinco o siete días y los concentrados de hematíes durante 42 jornadas. El plasma se puede llegar a conservar hasta 3 años congelado, pero se utiliza de forma continua para la fabricación de medicamentos. Se calcula que cada donación puede salvar hasta tres vidas.

Insisten en que la sangre se necesita todos los días y en la necesidad de nuevos donantes, especialmente jóvenes. Los requisitos son tener entre 18 y 65 años pesar más de 50 kilos y estar sano. Los interesados en donar se pueden acercarse a las extracciones o entrar en contacto con las delegadas.