El domingo llega a Torresoroa el preestreno de la temporada 12 de 'Go!azen'

Entre los programas con mayor aceptación entre niños y niñas está la veterana serie de Euskal Telebista 'Go!azen' que este domingo ofrece el ... capítulo de preestreno de la nueva temporada en Torresoroa.

El público infantil podrá disfrutar del adelanto de las nuevas aventuras de sus personajes a partir de las 17.30 horas en el auditorio municipal. La entrada es libre.

Charla sobre menopausia

Para el próximo martes, 11 de noviembre, organizan un charla que abordará los aspectos relacionados con la alimentación durante la menopausia.

El encuentro correrá a cargo de las especialistas Irati Gardoki y Amaia Dominguez.

La charla se desarrollará desde las 18.30 horas en Olaran Etxea, y no requiere de inscripción previa.