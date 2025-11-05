El domingo llega a Torresoroa el preestreno de la temporada 12 de 'Go!azen'

AntzuolaEl domingo llega a Torresoroa el preestreno de la temporada 12 de 'Go!azen'
Antzuola
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:36
Entre los programas con mayor aceptación entre niños y niñas está la veterana serie de Euskal Telebista 'Go!azen' que este domingo ofrece el ... capítulo de preestreno de la nueva temporada en Torresoroa.
El público infantil podrá disfrutar del adelanto de las nuevas aventuras de sus personajes a partir de las 17.30 horas en el auditorio municipal. La entrada es libre.
Charla sobre menopausia
Para el próximo martes, 11 de noviembre, organizan un charla que abordará los aspectos relacionados con la alimentación durante la menopausia.
El encuentro correrá a cargo de las especialistas Irati Gardoki y Amaia Dominguez.
La charla se desarrollará desde las 18.30 horas en Olaran Etxea, y no requiere de inscripción previa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión