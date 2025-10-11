Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La danza regresa a Torresoroa el día 26 con 'Materia. Izena duen guztia da'

J. A. M.

antzuola.

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:47

Comenta

La pieza de danza contemporánea 'Materia. Izena duen guztia da' se representará en Torresoroa el día 26 a partir de las 18.30 horas. La dirección artística, coreografías e idea original de la obra vienen firmadas por la bailarina y profesora de contemporáneo residente en la localidad Blanca Carrasco. Los personajes populares de la mitología traídos a las actualidad están presentes en el espectáculo. Las entradas está a la venta por 10 euros, y los estudiantes y desempleados por 5 euros.

Seguir en cabeza

El juvenil Preferente juega hoy desde las 17.30 horas en Eztala el cuarto encuentro del campeonato. El rival la formación San Marcial que únicamente ha sumado un punto, mientras AKE con siete comparte liderato con el Tolosa.

