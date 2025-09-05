Comida y bertsolaris para festejar este sábado el 50 aniversario de Eperra Elkartea

La sociedad gastronómica Eperra, que desde su fundación ha tenido como elemento aglutinador la caza y la pesca, festeja este sábado el 50 aniversario ... con un encuentro participado y abierto.

El eje central del festejo será la comida que reunirá en su sede a unos 80 comensales, que además de las delicias culinarias, tendrán la ocasión de disfrutar de los bertsolaris Eneko Araiztegi y Aratz Igarzabal. La ambientación musical se aportará por Imanol Astiazaran con la triki y Unai Narbaiza al pandero,

El encuentro de las bodas de oro de Eperra Elkartea, que nació un mes de agosto, se ha trasladado a septiembre para facilitar la participación de invitados y un colectivo que está integrado por 60 socios, más los 30 del grupo de jubilados que han ya han cumplido los 65 años.