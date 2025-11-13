Charlas formativas para que los emprendedores hagan realidad sus proyectos

J. A. M. antzuola. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La agencia de desarrollo económico de la Mancomunidad de Debagoiena ha abierto la inscripción a las dos jornadas sobre cómo poner en marcha un nuevo negocio que ofrecerán los jueves 20 y 27 de noviembre en la sede arrasatearra de la Mancomunidad.

La propuesta está dirigida a los emprendedores. Empezarán por ver qué es que un plan de viabilidad, las ayudas para emprender, los números relativos a márgenes, y modos de controlar si el negocio va bien.

En la segunda jornada, el jueves 27, formación estará centrada en la puesta en marcha del negocio, los trámites, la opción de solicitar un préstamo, las formas jurídicas los trámites relativos a las Seguridad Social, régimen de autónomos y la contratación de personal.

La inscripción y contacto para ampliar la información con rgarcia@debagoiena.eus 943 79 30 90.