Carmen Giménez, víctima de violencia de género, explicará hoy su resurgir

La ponente Carmen Giménez con la hand bike en la que entrena y compite en la élite.

Miércoles, 26 de noviembre 2025

La denuncia pública de la violencia machista hacia las mujeres, que anteayer ocupaba las calles, adquiere este jueves formato de tertulia en la charla que ha organizado la cooperativa Erreka en su sede local. Cuentan como invitada con Carmen Giménez que relatará su dura experiencia vital y mostrará su capacidad de resiliencia, el amor por la vida, y recordará que «hasta en las situaciones más complicadas se puede salir adelante».

Carmen Giménez es atleta paralímpica, campeona de España de atletismo adaptado en las categorías T54 de 800, 1500 y 5000 metros. En 2010 sufre un episodio de violencia de género que cambió su vida y desde entonces arrastra una lesión medular.

Como apuntan su presentación «no ha sido la única adversidad que ha vivido, su hijo Bruno falleció en un parto prematuro, otro duro golpe que le hizo iniciarse en la práctica del deporte, un aliado inesperado», y añaden, «lejos de compadecerse, decidió enfocarse en lo positivo y poner sus miras en favorecer la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte»

Es embajadora de la Fundación Adecco, una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a las personas que tienen complicado el acceso al mercado laboral.

La cita de esta tarde está organizada por Erreka y para acudir pide inscripción a través del correo errekaanitz@erreka.com, señalando el número de asistentes. La sala en la sede central de Matz-Erreka , en Ibarreta, S/N, de Antzuola, tiene una capacidad para 150 asistentes.