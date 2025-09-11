Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Antzuola

Caminata, paseo ornitológico, comida y música, mañana, en Trekutz Eguna

J. A. M.

antzuola.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44

Por segundo año consecutivo la reivindicación para paralizar los proyecto de instalación de aerogeneradores en la zona de Irimo adquiere formato de fiesta con el encuentro Trekutz Eguna que se desarrollará mañana.

Con impulso de la plataforma Meaka-Irimo, que comparten Urretxu y Antzuola, y junto con el apoyo de otros vecinos organizan un programa que abren a las 09.00 horas en la Plaza. Tomarán la salida hacia Trekutz y juntarse sobre las 10.15 horas con los urretxuarras.

A continuación un recorrido ornitológico por esos parajes que a las 11.30 horas les llevarán a Irimo. Seguirán desde las 12.45 horas con un desafío de juegos entre Urretxu y Antzuola. A partir de las 14.30 horas la comida popular, y después la actuación del grupo local Harrikada.

