Brasas y castañas ocupan mañana la Plaza para festejar la tradición del gaztainerre

J.A.M. antzuola. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

Desde las 19.00 a las 20.00 horas, mañana, la Plaza acogerá la celebración del gaztainerre que cada otoño renueva las viejas costumbres. Esta tradición tiene especial incidencia en la cuenca del Deba. En muchas de cuyas localidades durante noviembre, tras superar la jornada de difuntos, tiene lugar la celebración del otoño. El gaztainerre sigue activo de la mano de ayuntamientos, como es el caso en Antzuola, colectivos sociales, como Landatxope que ya festejó el suyo, centros educativos y asociaciones culturales.

Fiesta en el gaztetxe

Para el sábado en el local de los jóvenes programan desde las 18.30 horas una pinchada con Shake and roll y Agoitz, y desde las 22.00 horas concierto con los grupos Legez kanpo, Dirty old Gasteizen y Berandu baino lehen.

Para hoy viernes el gaztetxe organiza desde las 22.00 horas el segundo campeonato de bertsolaris por equipos bajo la denominación de 'Azaroan arazoak'.