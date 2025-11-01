EH Bildu lanza una encuesta para conocer la realidad local en vivienda

La situación de la vivienda es el objetivo de la última iniciativa de la coalición abertzale.

Entre las labores planteadas en el plan estratégico 'Antzuola eitten' 2018-2030 EH Bildu señaló la necesidad de actuar en materia de vivienda, y según apuntan desde la coalición, «varias iniciativas de aquel plan ya se han llevado a cabo, otras están en marcha, e incluso hay algunas que de momento están en papel, por ejemplo la de la vivienda».

Como recuerdan la materialización de muchas propuestas deberá esperar, pero ante la situación del tema de la vivienda han activado un proceso para un acercamiento cualificado a la materia. Un primer paso es la encuesta que ponen en la calle para que el vecindario aporte una imagen real de la situación en vivienda. El cuestionario se distribuirá en los domicilios y está disponible en la web municipal. Deben responder a una batería de unas veinte sencillas preguntas hasta el 16 de noviembre.

Con los datos recogidos plantean dos sesiones informativas para abordar distintos aspectos. El 10 de diciembre un encuentro para conocer el marco legal en vivienda a nivel de comunidad autónoma y dentro del Plan General de municipio.

La segunda cita del 16 de diciembre analizará experiencias en esta materia a nivel comarcal y en otros lugares.

Esperan disponer de algunas conclusiones de peso tras un proceso de dos a tres meses, en el que también colabora el Ayuntamiento.