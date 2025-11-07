Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista parcial de la faca de la casa consistorial.

Antzuola

El Ayuntamiento crea una lista para cubrir necesidades laborales puntuales

Los interesados en incorporarse al listado de este trabajo tendrán como plazo hasta el día 14

J. A. M.

Antzuola.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Con el objetivo de dar respuesta a una variedad de necesidades laborales por horas, el Ayuntamiento ha convocado la creación de una lista de personas que puedan estar interesadas en cubrir estas actividades.

Entre las funciones que realizarán están el cuidado de exposiciones, apertura y cierre de salones públicos, recepción y acompañamiento de artista en la sala municipal, y otros trabajos. Las labores en jornadas sueltas, por horas, y especialmente los fines de semana y festivos.

Los interesados pueden presentar la solicitud hasta las 14.00 horas del día 14 en udala@antzuola.eus o en la secretaría municipal. Piden estar empadronado, dominar el euskera, disponer de secundaria o bachiller, y tener cumplidos los 18 años.

Euskuirt Festa

Con impulso del colectivo feminista Andremanuela, Morbor de Arrasate y Miau Estudio, hoy, tiene lugar la Euskuirt Festa que abrirá la actividad a las 12.00 horas en Torresoroa con una mesa redonda donde abordarán temas como lenguaje y sexualidad, euskera y transfeminismo y otros argumentos. Tomarán parte Kattalin Miner. de Eihera, Alex Arzelus, de Altxalili, y Kepa Yecora, de Xoka, y como dinamizadora Onintza Legorburu.

En un clima más festivo poteo desde las 13.30 horas, y a partir de las 15.00 horas una comida. Desde las 18.30 horas un kalejira musical y a partir de las 22.30 horas un festival en el gaztetxe con las actuaciones de Andrigina, Bibiana Bakana, Labar, y el DJ Titiburu.

Fútbol en Eztala

El conjunto de primera regional juega hoy en casa a las 16.00 horas ante el Lazkao con el objetivo de sumar los tres puntos y esperar que falle el Urola para recuperar el liderato que tienen a un punto. Los locales siguen manteniendo la condición de invictos.

A continuación, los aficionados de AKE tendrán la oportunidad, desde las 18.15 horas, de seguir las evoluciones sobre el césped del juvenil preferente que recibe al Urki. Buscan una reacción casa tras una racha negativa con un punto de nueve posibles.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento crea una lista para cubrir necesidades laborales puntuales

El Ayuntamiento crea una lista para cubrir necesidades laborales puntuales