El Ayuntamiento crea una lista para cubrir necesidades laborales puntuales

Con el objetivo de dar respuesta a una variedad de necesidades laborales por horas, el Ayuntamiento ha convocado la creación de una lista de personas que puedan estar interesadas en cubrir estas actividades.

Entre las funciones que realizarán están el cuidado de exposiciones, apertura y cierre de salones públicos, recepción y acompañamiento de artista en la sala municipal, y otros trabajos. Las labores en jornadas sueltas, por horas, y especialmente los fines de semana y festivos.

Los interesados pueden presentar la solicitud hasta las 14.00 horas del día 14 en udala@antzuola.eus o en la secretaría municipal. Piden estar empadronado, dominar el euskera, disponer de secundaria o bachiller, y tener cumplidos los 18 años.

Euskuirt Festa

Con impulso del colectivo feminista Andremanuela, Morbor de Arrasate y Miau Estudio, hoy, tiene lugar la Euskuirt Festa que abrirá la actividad a las 12.00 horas en Torresoroa con una mesa redonda donde abordarán temas como lenguaje y sexualidad, euskera y transfeminismo y otros argumentos. Tomarán parte Kattalin Miner. de Eihera, Alex Arzelus, de Altxalili, y Kepa Yecora, de Xoka, y como dinamizadora Onintza Legorburu.

En un clima más festivo poteo desde las 13.30 horas, y a partir de las 15.00 horas una comida. Desde las 18.30 horas un kalejira musical y a partir de las 22.30 horas un festival en el gaztetxe con las actuaciones de Andrigina, Bibiana Bakana, Labar, y el DJ Titiburu.

Fútbol en Eztala

El conjunto de primera regional juega hoy en casa a las 16.00 horas ante el Lazkao con el objetivo de sumar los tres puntos y esperar que falle el Urola para recuperar el liderato que tienen a un punto. Los locales siguen manteniendo la condición de invictos.

A continuación, los aficionados de AKE tendrán la oportunidad, desde las 18.15 horas, de seguir las evoluciones sobre el césped del juvenil preferente que recibe al Urki. Buscan una reacción casa tras una racha negativa con un punto de nueve posibles.