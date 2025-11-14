Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitziber se transforma en Margaret y Jon será George. TXALO

Antzuola

'Arizona', reflexiones sobre migración y estupidez humana

Aitziber Garmendia y Jon Plazaola representan la tragicomedia este sábado a partir de las 18.30 horas en Torresoroa

Juan Antonio Migura

Antzuola

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

La obra teatral 'Arizona', protagonizada por Aitziber Garmendia y Jon Plazaola, levantará el telón este sábado en Torresoroa a las 18.30 horas. Un ... texto original de Juan Carlos Rubio, traducido al euskera por el aretxabaletarra Kepa Errasti, que sitúa la trama en la frontera de EE. UU. con México. George y Margaret, gringos, deben defender sus fronteras porque los vecinos están ahí, acechando, esperando a cruzar al mínimo descuido.

