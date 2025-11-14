'Arizona', reflexiones sobre migración y estupidez humana

La obra teatral 'Arizona', protagonizada por Aitziber Garmendia y Jon Plazaola, levantará el telón este sábado en Torresoroa a las 18.30 horas. Un ... texto original de Juan Carlos Rubio, traducido al euskera por el aretxabaletarra Kepa Errasti, que sitúa la trama en la frontera de EE. UU. con México. George y Margaret, gringos, deben defender sus fronteras porque los vecinos están ahí, acechando, esperando a cruzar al mínimo descuido.

El texto de Rubio reflexiona sobre las fronteras, la migración, la estupidez humana y los límites de su manipulación, además de ser un tragicómico retrato del alma de dos seres humanos perdidos en la vida.

Se trata de una producción de Txalo con dirección conjunta de Esteban Roel y Kepa Errasti. Las localidades están a la venta por 15 euros para el público general y 8 euros para desempleados y jóvenes.