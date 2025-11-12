Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Antzuola

'Antzuolarrak goi mendietan' se desarrolla hoy en Olaran con sus protagonistas

J. A. M.

ANTZUOLA.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

Arrola pone en marcha esta tarde el programa de la Mendi Astea con un encuentro donde montañeros locales darán cuenta y conversarán sobre sus experiencias. Bajo el encabezamiento 'Antzuolarrak goi mendietan' la jornada tendrá lugar en el salón de Olaran desde las 18.30 horas y está abierta a todos los interesado.

Ander y Xabier Arbulu presentarán su recorrido por Alta ruta de Monte Rosa 'Spagethi tour' entre Suiza e Italia, y a continuación Iker Manso, Juan Manuel Lasa, Iñigo Alonso, Mikel Lopez e Ibon Garitano explicarán su proyecto 'Sumendietako edurretan'.

Mendi Astea se completa el sábado, día 15, con una salida montañera a partir de las 9.00 horas desde la Plaza para acudir a Azalditxa, Landarraitz y Arrola. De regreso la comida se celebrará en Olalde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  8. 8 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  9. 9

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  10. 10

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Antzuolarrak goi mendietan' se desarrolla hoy en Olaran con sus protagonistas