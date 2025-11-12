'Antzuolarrak goi mendietan' se desarrolla hoy en Olaran con sus protagonistas

J. A. M. ANTZUOLA. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

Arrola pone en marcha esta tarde el programa de la Mendi Astea con un encuentro donde montañeros locales darán cuenta y conversarán sobre sus experiencias. Bajo el encabezamiento 'Antzuolarrak goi mendietan' la jornada tendrá lugar en el salón de Olaran desde las 18.30 horas y está abierta a todos los interesado.

Ander y Xabier Arbulu presentarán su recorrido por Alta ruta de Monte Rosa 'Spagethi tour' entre Suiza e Italia, y a continuación Iker Manso, Juan Manuel Lasa, Iñigo Alonso, Mikel Lopez e Ibon Garitano explicarán su proyecto 'Sumendietako edurretan'.

Mendi Astea se completa el sábado, día 15, con una salida montañera a partir de las 9.00 horas desde la Plaza para acudir a Azalditxa, Landarraitz y Arrola. De regreso la comida se celebrará en Olalde.