Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presencia femenina en las pruebas de trail tiene un nuevo aliciente en la decimotercera edición. 8MILIAK

Antzuola

Antzuolako 8miliak apuesta por incrementar la presencia femenina

Abre mañana un periodo de inscripción específico para mujeres con 130 dorsales por delante del plazo ordinario

Juan Antonio Migura

antzuola.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:52

Comenta

La organización de Antzuolako 8miliak ha decidido incluir este año un periodo de inscripción exclusivo para mujeres en la categoría de adultos. El objetivo es aumentar la presencia femenina en una carrera de montaña que hasta la fecha ha demostrado un gran atractivo para los y las atletas porque en poco minutos adjudica todos sus dorsales.

Este plazo limitado se abre mañana, a las 9.00 en herrikrosa.eus con 130 dorsales. La inscripción general estará en marcha desde las 09.00 horas del sábado 13 de diciembre con otros 260 dorsales abiertos a cualquier persona.

De otra parte, ayer anteayer rifaron una decena de dorsales entre participantes de Antzuola para incentivar la presencia de atletas locales en la trail de montaña.

La decimotercera edición de 8Miliak, tendrá lugar el sábado 21 de febrero de 2026. Parte de la Plaza en dirección a Irimoegi, transita por Basalde, sube a Irimo (898 metros), tras pasar por la cresta baja hacia el merendero de Trekutz, vuelve por Irimoegi y desciende hasta alcanzar la meta de la Plaza. Acumula un desnivel positivo de 763 metros en las ocho millas, algo más de 14 kilómetros.

Desde 2022 dispone de una categoría de 12 a 16 años sobre 5,2 kilómetros y un desnivel positivo de 273 metros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  4. 4 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  8. 8

    «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
  9. 9

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  10. 10

    El consorcio vasco gana la puja a los grandes fondos para comprar la antigua Ibermática

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Antzuolako 8miliak apuesta por incrementar la presencia femenina

Antzuolako 8miliak apuesta por incrementar la presencia femenina