Antzuolako 8miliak apuesta por incrementar la presencia femenina

La presencia femenina en las pruebas de trail tiene un nuevo aliciente en la decimotercera edición.

Juan Antonio Migura antzuola. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:52

La organización de Antzuolako 8miliak ha decidido incluir este año un periodo de inscripción exclusivo para mujeres en la categoría de adultos. El objetivo es aumentar la presencia femenina en una carrera de montaña que hasta la fecha ha demostrado un gran atractivo para los y las atletas porque en poco minutos adjudica todos sus dorsales.

Este plazo limitado se abre mañana, a las 9.00 en herrikrosa.eus con 130 dorsales. La inscripción general estará en marcha desde las 09.00 horas del sábado 13 de diciembre con otros 260 dorsales abiertos a cualquier persona.

De otra parte, ayer anteayer rifaron una decena de dorsales entre participantes de Antzuola para incentivar la presencia de atletas locales en la trail de montaña.

La decimotercera edición de 8Miliak, tendrá lugar el sábado 21 de febrero de 2026. Parte de la Plaza en dirección a Irimoegi, transita por Basalde, sube a Irimo (898 metros), tras pasar por la cresta baja hacia el merendero de Trekutz, vuelve por Irimoegi y desciende hasta alcanzar la meta de la Plaza. Acumula un desnivel positivo de 763 metros en las ocho millas, algo más de 14 kilómetros.

Desde 2022 dispone de una categoría de 12 a 16 años sobre 5,2 kilómetros y un desnivel positivo de 273 metros.