Alborada Txistulari Taldea y la charanga Beti Gorri en kalejiras por Santa Cecilia

J.A.M. antzuola. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22 Comenta Compartir

La jornada de Santa Cecilia multiplica la actividad musical con dedicatorias a su patrona. Hoy txitularis y charanga cumplimentarán la fecha.

La formación más veterana y arraigada del municipio, Alborada Txistulari Taldea, se encarga de abrir programa a las 12.00 horas con una kalejira de la Plaza a Errekalde y regreso , siempre que la climatología lo permita. En la misma situación de mirar al cielo y evitar la lluvia para preservar salud e instrumentos estará por la tarde la charanga Beti Gorri que ofrecerá un pasacalle desde las 19.30 horas. En este caso la agrupación musical joven, con dos años de vida, despide el programa especial de Santa Cecilia.

Mañana en Torresoroa Arrasateko Big Band desde las 18.30 horas. Entrdas a 15 y 8 euros.