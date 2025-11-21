Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Antzuola

Alborada Txistulari Taldea y la charanga Beti Gorri en kalejiras por Santa Cecilia

J.A.M.

antzuola.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

La jornada de Santa Cecilia multiplica la actividad musical con dedicatorias a su patrona. Hoy txitularis y charanga cumplimentarán la fecha.

La formación más veterana y arraigada del municipio, Alborada Txistulari Taldea, se encarga de abrir programa a las 12.00 horas con una kalejira de la Plaza a Errekalde y regreso , siempre que la climatología lo permita. En la misma situación de mirar al cielo y evitar la lluvia para preservar salud e instrumentos estará por la tarde la charanga Beti Gorri que ofrecerá un pasacalle desde las 19.30 horas. En este caso la agrupación musical joven, con dos años de vida, despide el programa especial de Santa Cecilia.

Mañana en Torresoroa Arrasateko Big Band desde las 18.30 horas. Entrdas a 15 y 8 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  3. 3 Gipuzkoa se ha teñido de blanco en una jornada complicada en las carreteras
  4. 4 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  5. 5 Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera
  6. 6

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  8. 8 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  9. 9

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar
  10. 10

    La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alborada Txistulari Taldea y la charanga Beti Gorri en kalejiras por Santa Cecilia