Alianza y frente común para mejorar el transporte público en la comarca

Todos los Ayuntamientos de la comarca comparten preocupación por la calidad y cantidad del servicio de autobús.

Marian González Lizarralde Debagoiena Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:06 Comenta Compartir

«Queremos soluciones, plazos y compromisos» , así de contundentes se muestran los alcaldes y alcaldesas de Debagoiena de cara a la reunión que mañana tendrán con la Diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa.

Las quejas ciudadanas relativas a la calidad y cantidad del servicio de Lurraldebus se amontonan en los ayuntamientos de la comarca y como las propuestas enviadas hace un año siguen paralizadas, han hecho un frente común para abordar la grave situación del servicio de autobuses en Debagoiena.

«Hace un año trasladamos a la Diputación de Gipuzkoa puntos y demandas concretas y aunque la diputada mostró su compromiso para analizarlas y dar pasos adelante, a día de hoy no vemos soluciones ni avances significativos» han señalado.

Su objetivo es claro «que las y los habitantes de Debagoiena dispongan de un transporte público digno, puntual y estable. Por ello, volveremos a poner sobre la mesa las propuestas ya trasladadas y pediremos conocer en qué punto se encuentran, para garantizar el seguimiento necesario».

En la reunión, exigirán a la Diputación compromisos «claros» y un calendario «preciso» .Defienden que «Debagoiena no puede esperar más. La situación del servicio tiene un impacto directo en el transporte diario de estudiantes y trabajadores, en la seguridad de las mujeres y en la estrategia para reducir la dependencia del transporte privado» critican.

Colaboración y urgencia

Los ayuntamientos de Debagoiena han asegurado en una nota conjunta que tienen « plena voluntad de colaboración», pero quieren «dejar claro» que la comarca necesita un transporte público de calidad «ahora, no en un futuro incierto».

En lo que respecta a la movilidad interna de Debagoiena insisten en que se garantice una frecuencia de autobuses cada 15 entre los municipios de la comarca. Para ello, abogan por la instalación de líneas rápidas entre localidades y la ampliación de la capilaridad de algunas líneas, al objeto mejorar la comunicación entre todos los municipios de la comarca. También piden que se mejoren las conexiones con las capitales, incrementando su frecuencia y garantizando refuerzos para la gente no se quede tirada.

Asimismo solicitan que se mejore la puntualidad de los autobuses, adecuando el números de servicios, garantizando el correcto estado técnico de los vehículos y su mantenimiento. El transporte público no avanza en Debagoiena y los Ayuntamientos han hecho un frente común, sin olvidar las necesidades de cada municipio, para tratar de poner fin «a la grave situación que sufrimos».