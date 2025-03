Álava prorroga el contrato con Ryanair para evitar que Foronda se quede sin vuelos

JOSÉ MANUEL NAVARRO vitoria. Sábado, 29 de marzo 2025, 20:44 Comenta Compartir

El aeropuerto de Vitoria se asoma a un futuro incierto. Ni Ryanair –la única que opera ahora– ni ninguna otra compañía de pasajeros han presentado ofertas para hacerse con el macrocontrato que busca relanzar Foronda hasta 2028. Un desinterés que ha llevado a la sociedad pública VIA, encargada de promocionar la infraestructura, a maniobrar de urgencia: pone en suspenso ese nuevo contrato e intenta salvar la situación prorrogando siete meses más el que mantiene con la aerolínea irlandesa.Así que hasta octubre habrá vuelos comerciales desde y hacia Foronda. Lo que suceda después, es una incógnita.

La decisión se adoptaba expiró el plazo para recibir a posibles aspirantes– tras una reunión de más de dos horas del consejo de VIA, del que forman parte desde concejales del Ayuntamiento de Vitoria hasta representantes del Gobierno vasco, pasando por miembros de la Diputación y personal de la Cámara de Comercio. Los consejeros fueron convocados la víspera. Se les puso, de hecho, sobreaviso:Ryanair no estaba dispuesta a dar un paso adelante y comprometerse con un nuevo convenio. No, en este momento, en pleno pulso con Aena, la sociedad que gestiona las infraestructuras aéreas del país, a cuenta de multas y tasas aeroportuarias.

Ese era el motivo que deslizaba VIA en el comunicado que envió a los medios. «Se procede al cierre del procedimiento actual, que se reactivará tan pronto se clarifique el contexto estatal aeroportuario, que favorezca una mayor concurrencia y la participación de las compañías aéreas en condiciones más normalizadas», reza el escrito. La 'solución' se añadía a renglón seguido:«extender el contrato de promoción actual con Ryanair por los próximos siete meses».

De este modo, Ryanair mantiene su operativa para la temporada de verano, que empieza la próxima semana. Sin embargo, la incertidumbre es total a partir del 26 de octubre, cuando se activaría la campaña de invierno. VIA quiere ganar tiempo para convencer a la 'low cost' de que siga operando en Álava –fuentes pulsadas por este periódico señalan que hay predisposición pero hace falta que se rebaje la tensión con el Gobierno central– o, en su defecto, intensificar los contactos con otras aerolíneas.

Sobre la mesa para una futura licitación queda un contrato de 4,77 millones por tres años. Las instituciones exigían un mínimo de 730 vuelos al año para hacerse con él: 95 a Mallorca en verano, el mismo número de conexiones anuales con Bruselas y 135 con Alicante, Sevilla, Málaga y Milán, los destinos que ya se operan de forma habitual durante los últimos años.

Además de los vuelos, VIA exigía que se promocionase Vitoria a través de actuaciones como crear publicaciones en redes sociales, vinilar dos aviones con diseños que invitasen a visitar el territorio u organizar una rueda de prensa. Además, la sociedad había reservado 1,5 millones extra para quien ofertara nuevos destinos desde el aeropuerto de la Llanada. Aquí VIA pedía que esas nuevas conexiones contasen con un mínimo de 60 operaciones al año. Sin embargo, la realidad desde que VIA sacó el contrato ha cambiado mucho. El choque de Ryanair con Aena por las tarifas y con el Ministerio de Consumo por las multas millonarias que le han impuesto han tensado la relación con el Gobierno central hasta niveles nunca vistos.