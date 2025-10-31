Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ya está activada la cámara de control de acceso de vehículos a la Plaza

J.A.M.

antzuola.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:22

La cámara lectora de las matrículas de los coches para limitar el paso de los vehículos a la Plaza está en funcionamiento. Está prohibido el paso de lunes a miércoles de 20.00 horas y las 07.00 horas, los jueves y viernes de 19.00 a 07.00 horas, y desde las 14.00 horas del sábado hasta las 07.00 horas del lunes siguiente. Las excepciones: la carga y descarga con parada de 45 minutos, paso a garajes, y los servicios de emergencias.

Fútbol en Eztala

Los conjuntos cadetes juegan hoy en casa. Desde las 10.00 horas el masculino recibe la visita de la UDA, y desde las 17.00 el femenino juega ante el Arizmendi-UDA. Mañana el primera regional a las 19.15 horas compite en Beasain, y el juvenil preferente juega desde las 15.30 horas en Azkoitia frente al Anaitasuna.

