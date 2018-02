«Sé que tu ida no será en vano» La familia de Ekai sostiene la bandera transexual en el acto de homenaje de Ondarroa. / FERNANDO GÓMEZ El padre de Ekai, el menor transexual que se suicidó el jueves, le escribe una carta de despedida. Cientos de personas piden en Pamplona que se aprecie la diversidad «como un valor» y rinden el último adiós al joven ondarrutarra de 16 años A. LERATE SAN SEBASTIÁN. Lunes, 19 febrero 2018, 07:49

El sábado despidió a su hijo Ekai al calor del apoyo y cariño brindado por el pueblo de Ondarroa en un emotivo acto celebrado en la plaza del Ayuntamiento. Ayer, Elaxar Lersundi, trasladó en las redes sociales su conmoción por la pérdida del mejor transexual que decidió quitarse la vida el jueves. Decidió escribir su íntimo mensaje de despedida en forma de carta, que tuvo un efecto tan conmovedor como el logrado el sábado al salirse junto a su pareja de la concentración para colocarse frente a los asistentes sujetando la bandera transexual (azul y rosa) mientras se oía a través de los altavoces la canción de Mikel Laboa 'Txoria txori'.

Arranca el texto sincerándose con su hijo con la confesión de que «pensaba que era más fuerte y duro de lo que soy», revelando implícitamente su sufrimiento. Pasa después al respeto y la compasión paternal al decir que «respeto tu decisión de irte cuando tú has elegido. No lo comparto y me gustaría maldecirte por lo que te has hecho y nos has hecho, pero tan solo puedo seguir queriéndote, no más que antes ya que no se puede».

Recuerda el potencial de su hijo -«eras un genio en todo, escribiendo historias, dibujando, bailando, en idiomas, en la fotografía... incluso a nuestro pesar también al lograr tu meta y tu paz»- y finaliza con un guiño reivindicativo al colectivo transexual: «Sé que tu ida no será en vano y como tú lo decías mil y una vez en muchas cosas, que al menos sirva para allanar el camino a los que vengan por detrás. Espero que tú, mi genio Ekai, seas el último».

Al sentir de esta carta se unieron ayer cientos de personas que homenajearon a Ekai en Pamplona con una ofrenda floral y el deseo de que la sociedad aprecie la diversidad «como un valor». El acto, organizado por la asociación Kattalingorri de Navarra, que trabaja con lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, consistió en una concentración a la que muchos de los asistentes acudieron con flores y las depositaron sobre una pancarta en la que se leía «Ekai, Nafarroa zurekin, Navarra contigo».

También había numerosos carteles más pequeños con el nombre del adolescente fallecido, y lazos y banderas, tanto con arcoiris del colectivo LGTBI, como con los colores azul, blanco y rosa de la transexualidad.

Tras guardar diez minutos de silencio, representantes de los colectivos convocantes denunciaron el «duro suceso» de esta muerte, que crea «mucho dolor y una gran sensación de injusticia», ya que el suicidio del joven es «parte de un sistema opresor que impone maneras rígidas de ser».