El sector del juguete se la juega en internet esta Navidad El auge del comercio electrónico, con Amazon como punta de lanza, pone en aprietos a gigantes tradicionales como Toy'r Us, que ha quebrado en EE UU; en España, sus tiendas aseguran que funcionarán con normalidad MARÍA JOSÉ TOMÉ Lunes, 30 octubre 2017, 18:10

Para ellos, no es un juego. Muñecas, camiones, puzzles... las cadenas de montaje del sector juguetero echan humo estos días con la vista puesta en la campaña de Navidad, en la que se juegan nada menos que el 75% de su facturación anual. Una campaña marcada este año por el anuncio de bancarrota de Toy'r Us en EE UU que, inevitablemente, ha enrarecido los ánimos en el mercado. Según garantizan fuentes de la compañía, su quiebra en el mercado estadounidense, derivada de la necesidad de reestructurar una gigantesca deuda cercana a los 5.000 millones de dólares, no va a afectar a los establecimientos españoles: van a funcionar con «total normalidad», aseguran, entre ellos los cuatro vascos (Garbera en San Sebastián, Bilbondo en Basauri, Megapark en Barakaldo y El Boulevard en Vitoria) que ya están inmersos en los preparativos navideños y en el reforzamiento de sus plantillas.

¿Pero qué hay detrás de la mala situación económica del gigante juguetero? En primer lugar, una circunstancia que está afectando cada vez en mayor medida al comercio tradicional en todo el mundo: el empuje de las grandes plataformas 'online' como Amazon, que están poniendo patas arriba los tradicionales hábitos de consumo de las familias. En EE UU, la compañía ya dobla el volumen de facturación de la Toys'r us en el sector de ventas de juguetes y productos infantiles.

En España, la venta de juguetes por internet ha crecido casi el 60% en 2016 mientras el mercado del juguete tradicional registró un incremento de apenas el 7%, según los últimos datos de la empresa de investigación de mercados The NPD Group; en uno de cada tres casos, la razón por la que el comprador se decantó por la opción 'online' fueron las ofertas. El comercio electrónico en este sector está «en auge» , confirma José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), aunque todavía ese despegue no llegue a los niveles del mercado estadounidense, británico o francés. «Los datos no son todavía significativos, ya que en España la web se sigue utilizando como principal fuente de información y la compra en tienda física sigue teniendo un componente emocional que no se obtiene online». Sin embargo, el sector ya planifica su futuro con ese reto sobre la mesa: el e-commerce seguirá creciendo «hasta acercase a las cuotas de mercado de otros países de la UE».

Menores de 40, compradores habituales

Según un estudio del Observatorio del comercio Ikusmer, en torno a la mitad de los consumidores vascos confiesa ser comprador reciente en internet (ha realizado en los últimos tres meses alguna adquisición online); en el caso de los menores de 40 años, el ratio se ya se dispara a tres de cada cuatro encuestados. La moda y complementos es la principal, seguido de viajes, libros, calzado y entradas. «Hay que tener en cuenta que los juguetes los compran los padres y en un porcentaje muy alto los abuelos, que prefieren acudir a las tiendas de toda la vida», sostiene el portavoz de la asociación vasca de consumidores, EKA, José Luis Segura.

¿Es el principio del fin de la tienda física? «Yo creo que poco vamos en esa dirección», augura Segura, aunque advierte que no todo son ventajas. «Hoy por hoy, estas compran generan muchas más reclamaciones que las transacciones en establecimientos convencionales», recuerda.

Modelo agotado

Pero el cada vez mayor éxito del e-commerce no es la única causa de la debacle de un gigante como Toy'r Us: también evidencia el agotamiento de un modelo basado en grandes superficies comerciales enclavado en el extrarradio de los núcleos urbanos. Frente a esa tendencia que eclosionó en la década de los 80, las cadenas detallistas pugnan ahora por hacerse un hueco en las ciudades. «Lo estamos viendo con grandes cadenas como Decathlon, Ikea o Mercadona, que ahora buscan asentarse en las ciudades con tiendas de menor formato que las que abrieron en el extrarradio. Curiosamente ahora ocupan los lugares que dejaron vacías las tiendas que tuvieron que cerrar por su influencia y que gestionaba el pequeño comerciante local que, desgraciadamente, no ha vuelto», destaca el experto de la OCU.