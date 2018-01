El cese del concejal jeltzale de Urbanismo quiebra el pacto de gobierno entre PSE y PNV en Irun Pedro Alegre, Sergio Corchón, Miguel Ángel Páez, José Antonio Santano, Cristina Laborda, Juncal Eizaguirre y Mónica Martínez, en la comparecencia de ayer. / FERNANDO DE LA HERA El alcalde, el socialista José Antonio Santano, expulsó ayer de su cargo a Xabier Iridoy por «falta de confianza» en su gestión del área IÑIGO MORONDO IRUN Miércoles, 24 enero 2018, 06:50

. La tensión interna de la coalición gobernante en el Ayuntamiento de Irun era tan palpable estos últimos días que un anuncio tan fuera de lo normal como el cese de un delegado no fue tan sorprendente como cabría esperar. El alcalde socialista José Antonio Santano compareció junto al resto de los concejales del PSE en el gobierno para anunciar que Xabier Iridoy, uno de los tres ediles jeltzales con responsabilidades de gestión, había sido cesado de su cargo.

Iridoy fue cabeza de la lista electoral nacionalista, ostentaba condición de portavoz de su grupo y era delegado de Urbanismo y Vivienda. Aunque el alcalde afirmó que con el cese no pretende «romper el pacto de gobierno» e invitó a su socio a designar a otra persona, los jeltzales se sentían ayer expulsados de la coalición, según señalaron fuentes cercanas a esta formación. El grupo municipal peneuvista dará hoy su versión sobre esta crisis abierta. De romperse oficialmente el pacto, Irun sería el primer municipio que liquidaría el acuerdo PNV-PSE. No obstante, fuentes de ambos partidos circunscriben la quiebra de este acuerdo al municipio irundarra.

El propio Santano, aun defendiendo que «no hay que adelantar acontecimientos», puso ya alguna venda preventiva. «He comunicado la decisión que hemos tomado en Irun los responsables del PSE. Pero hay un matiz importante», incidió, «es un pacto en el marco local. Hubo un acuerdo general que afectaba a Diputaciones y Gobierno Vasco. Para los municipios hubo libertad, nadie nos obligó a hacer este acuerdo en Irun y, de hecho, hay municipios donde el PNV está en la oposición y el PSE gobierna en solitario como Eibar, Portugalete o Ermua», puso como ejemplo. «Este acuerdo fue entre los grupos municipales Socialistas de Irun y EAJ-PNV de Irun para buscar estabilidad y sacar adelante una serie de objetivos para la ciudad que compartimos». El alcalde subrayó que ni el cese de Iridoy ni una teórica ruptura del pacto «van a afectar más allá de Gaintxurizketa».

Desconfianza en la gestión

La víspera, Iridoy había dirigido duros ataques a Santano, acusándole de usar «la mentira», de «hacer demagogia», de anteponer «intereses personales y políticos al desarrollo urbanístico de un ámbito importante para la ciudad». Ayer, el alcalde no quiso entrar en eso, pero admitió que «a nadie le gustan las descalificaciones personales y, sí, me han dolido».

«Quiero que el PNV de Irun designe a otra persona para el cargo; mi intención no es romper el pacto» ABIERTO A MANTENER LA COALICIÓN

«Es un acuerdo entre los grupos municipales en Irun que no está sujeto al pacto general entre PNV y PSE» UN PACTO LOCAL

«No estoy dispuesto a que el Ayuntamiento sea criticado por acuerdos urbanísticos que no tienen base legal» EL MOTIVO

La decisión de cesar a Iridoy como delegado de Urbanismo la justificó, sin embargo, por una razón diferente, relacionada, precisamente, con el ámbito urbanístico al que se refería el jeltzale. Korrokoitz, una céntrica zona muy degradada y donde se estima la futura construcción de 300 viviendas, aproximadamente, ha llevado a la falta de confianza del alcalde en el edil jeltzale.

El delegado anunció un acuerdo con la propiedad para la ordenación de un nuevo Plan Especial. Los socialistas lo desmintieron en horas afirmando que no había informes técnicos sobre la propuesta a la que se refería Iridoy, presentada por los promotores en el Ayuntamiento. «En declaraciones públicas, pero también en la Comisión de Urbanismo, nos dice que tiene un acuerdo, que entendemos que es personal, con los propietarios» y también «que los informes técnicos avalarán ese acuerdo». Para Santano, «los técnicos no están para avalar los acuerdos personales de los políticos en el desarrollo de un ámbito. Somos los políticos los que tenemos que debatir y tomar decisiones sobre la base de informes que los técnicos elaboran desde la legalidad urbanística».

El alcalde añadió que «si un político anuncia en los medios un acuerdo alcanzado con privados, tenemos que poder conocerlo». La oposición preguntó al respecto en una Comisión de Urbanismo «y él no pudo o no supo explicarlo. Yo soy el alcalde y aún no conozco exactamente dónde nos llevaba, como equipo de Gobierno, el acuerdo del delegado de Urbanismo». Con la suma de ambas cuestiones, considera Santano que Iridoy traspasó «una línea roja». «Legalidad y transparencia son los pilares básicos con los que funciona el urbanismo en este Ayuntamiento y en todos los que quieren cumplir la normativa». El alcalde aseguró que ha pensado y meditado las consecuencias de este cese. «Es una pérdida de confianza en la gestión de una materia muy sensible. No estoy dispuesto a que el Ayuntamiento sea criticado por falta de base legal a la hora de tomar acuerdos urbanísticos», aseguró Santano.