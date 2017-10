EH Bildu pedirá al Parlamento Vasco que reconozca la «República de Cataluña» Otegi durante su comparerencia / EFE Otegi augura que la independencia es ya «irreversible» aunque el Estado emplee «la fuerza» JORGE SAINZ Viernes, 27 octubre 2017, 18:50

EH Bildu ha saludado con entusiasmo la declaración de independencia de Cataluña. De hecho registrará una propuesta para que el Parlamento Vasco haga lo mismo en los próximos días y sea la primera institución en reconocerla. Una iniciativa con la que busca que el PNV y Elkarrekin Podemos se retraten.

El coordinador general de la coalición abertzale, Arnaldo Otegi, ha comparecido en San Sebastián para augurar que la secesión es ya "irreversible" y que no se detendrá pese a que el Estado utilice la "fuerza" porque es un proceso con la gente como "protagonista". En este sentido, Otegi cree que se ha demostrado que "con voluntad de las instituciones" y conexión con la ciudadanía, aquí en Euskadi se podría seguir el mismo camino.

Junto a una ikurriña y una estelada, el líder abertzale ha dado toda la "legitimidad" a la declaración del Parlament. También ha señalado que no cree que vaya a haber "fractura social" porque la "república catalana garantizará los derechos de todos", también de los sectores no independentistas. Ha recordado, por último, que el presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, ha pedido a Mariano Rajoy que no emplee "la fuerza". La proposición no de ley enel Parlamento Vasco, que saldría adelante con el apoyo del PNV, pide convertir a esta institución en la primera que reconozca a Cataluña "como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social".