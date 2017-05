Patxi López llama a tumbar los bloques en el PSOE

El exlehendakari y aspirante a la Secretaría General del Partido Socialista, Patxi López, ha llamado este sábado a tumbar los bloques de "confrontación y enfrentamiento" en el proceso de primarias del partido, que ve como "ejércitos en una especie de batalla", y a la unión desde el "corazón socialista" y no con las "tripas".

"La división es suicidio, y en este momento está en juego la propia supervivencia del PSOE", ha advertido, para recalcar que "estas no son unas primarias para ver cómo matamos a Pedro (Sánchez)o cómo matamos a Susana (Díaz). Son unas primarias para salvar al PSOE".

A preguntas de los periodistas antes de un encuentro con militantes en la sede del PSPV-PSOE en Valencia, López se ha pronunciado en estos términos respecto a la oferta que le lanzó el exsecretario y aspirante Pedro Sánchez de integrarse en su candidatura, que rechazó este pasado viernes.

Sobre si se siente "ofendido", el diputado vasco ha subrayado que ofendido no se siente "nunca" y que "la unidad no se menciona, se trabaja. "Unir no es construir bloques en el partido para enfrentar a otro bloque" ni "unir a la mitad para ir en contra de la otra mitad", ha recalcado, sino "unir a todo el socialismo en este país para reconstruir al PSOE".

Esta es la "receta" que López ha propuesto de cara a las primarias del domingo 21 de mayo y al 39 Congreso Federal del 16, 17 y 18 de junio, ante una situación que cree que ha quedado plasmada con la recogida de avales. "Hemos visto que hay tres candidatos, porque para esto sirven los avales, pero también que durante este tiempo que se han ido organizando ejércitos para una especie de batalla de unos contra otros", ha ilustrado.

El aspirante si ha preguntado si "de verdad creemos que es esto lo que está en juego en el PSOE" y ha lamentado que, de ser así, "no nos estamos enterando de nada de lo que está pasando a nuestro alrededor" por la desaparición en Europa de "otros partidos socialistas precisamente por la división y por la falta de claridad y definición de un proyecto de izquierdas".

"No está escrito que el PSOE pueda desaparecer como está sucediendo en el resto de Europa en partidos con la misma historia y tradición. Y si vemos que es por división y por definición de un proyecto, pongamos los medios", ha reivindicado.

Unidad "pero de verdad"

Patxi López ha insistido en que su candidatura "lo que busca es ampliar ese espacio de la unidad, pero de verdad, no desde el enfrentamiento, sino de la que nace del entendimiento entre socialistas". Para conseguirlo, ha realizado un llamamiento a la militancia a que se de cuenta de que "esto es lo que está en juego y no vayamos a bloques enfrentados". En definitiva, "definir cómo tenemos que reconstruir un PSOE fuerte, unido y capaz de enfrentarse a la derecha y no entre nosotros".

Preguntado por si cree que es posible, el candidato ha advertido que "no es que sea posible, es una obligación porque sino no estaríamos entendiendo nada: lo contrario sería absolutamente un suicidio". "Para la división solo hay una receta, que es la unidad y no el enfrentamiento entre bandos. Y para la falta de claridad es la definición de un proyecto de izquierdas", ha ilustrado, para reiterar que la candidatura que encabeza busca dar respuesta a estos retos.

Y respecto a la posición de los otros dos aspirantes, ha lamentado que, de momento, lo que ha visto es que "siguen manteniendo su confrontación". "La división es evidente", ha asegurado, en lo que ve como "una señal de alarma de que no podemos cometer el error de ir a un Congreso en le que repitamos el Comité Federal del 1 de octubre -que acabó con la salida de Sánchez y la entrada de la Gestora- y vayamos a matarnos entre socialistas". A su juicio, esto "no lo perdonaría, no solo los militantes sino los votantes socialistas que esperan un partido fuerte y no dividido que les represente y con el que se quieren sentir implicados".

"Da igual quien gane si el partido está roto"

Por tanto, para Patxi López se trata de "una cuestión ética y política, no de ganar o perder" porque "da igual quien gane si el partido está roto, perdemos absolutamente todos". "No hay mayor tristeza que vencer sobre un partido destrozado", ha aseverado.

"Pido también que no reaccionemos con las tripas en este proceso, las tripas provocan rabia y la rabia pide sangre. Tenemos que funcionar con el corazón socialista y con la cabeza de saber lo que está en juego y lo que necesitamos para dar una respuesta que salve al PSOE", ha manifestado.

López ha expresado así su "agradecimiento infinito" a los que han avalado su candidatura y "han dado la cara para unir al PSOE", a todos los que, "en medio de mucha presión, coacción y condiciones adversas han sido capaces de seguir enarbolando la bandera de la concordia". "Esta es la respuesta que necesita este partido y los miles de militantes socialistas de corazón", ha remachado.