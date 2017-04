Montoro ve «obligatorio por ley» actualizar el Cupo

La sintonía entre el PNV y el PP se demostró ayer en la nueva posición que adoptó el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en relación a las negociaciones sobre el Cupo vasco. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro confió en cerrar pronto un acuerdo con el partido jeltzale que incluya la actualización del Cupo y señaló que se trata de «una responsabilidad de todos» y de «una obligación de las instituciones vascas y del Estado, porque es una ley».

«El quinquenio está vencido y hay que actualizar el Cupo», enfatizó el ministro de Hacienda, que quiso desvincular esta negociación entre gobiernos del posible acuerdo presupuestario con el PNV, aunque lo hizo sobre todo para preparar el terreno a un acuerdo inminente que no levante en armas al resto de las comunidades autónomas, en un momento en el que la financiación autonómica se encuentra al rojo vivo.

Montoro explicó que la revisión del Cupo no debe verse «como una condición política» para apoyar los Presupuestos, sino como una «normalización» entre Haciendas. «Tenemos que hacer esa actualización», afirmó. El titular de Hacienda reconoció que el no haber actualizado el Cupo vasco en los últimos años va a tener unas consecuencias económicas que habrá que atender. Preguntado sobre por qué no se ha hecho antes esa revisión, Montoro indicó que el Gobierno «ha tenido otras prioridades dada la intensidad y los efectos de la crisis». Pero ahora que se ha vuelto «a una situación más normal», añadió, se puede abordar la actualización del Cupo. Un acuerdo que confió en que decante el voto del PNV sobre los Presupuestos.