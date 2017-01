Vueling llegó el año pasado a su récord de viajeros con su futuro en el aire

El recorte de la pista de Hondarribia en 327 metros puede provocar que Vueling, una de las dos compañías que ahora operan en el aeropuerto, deje de hacerlo por la merma de la operatividad. Así lo anunció el pasado octubre. «La decisión está tomada. En el momento en que se recorte en 300 metros la pista, nuestro Airbus 319 ya no podrá operar porque no cumple las condiciones mínimas», aseguraron entonces portavoces de la compañía, que enlaza Hondarribia con Barcelona a diario. El anuncio posterior de AENA y las instituciones de que buscarían «fórmulas» para tratar de salvar parte de la operatividad de la pista hizo que la compañía pusiera en cuarentena esa decisión, a la espera de analizar la viabilidad de las propuestas para conseguir vuelos en condiciones de rentabilidad. Porque volar, podrían seguir volando. Eso sí, con una penalización en su capacidad de carga -menos pasajeros- para poder operar con seguridad, lo que provocaría que los vuelos dejaran de ser rentables. En su momento, se explicó que la reducción de la pista obligaría a sus aviones a volar con una reducción de carga de entre el 40 y el 50%. Y a Hondarribia no pueden llevar un avión más pequeño. La flota de Vueling está compuesta actualmente por Airbus 321, de 221 plazas; por A320, de 180 y por A319, de 150 plazas.

Solo dos compañías

Si finalmente Vueling deja Hondarribia, lo hará en uno de los momentos dulces para la aerolínea. Porque a la compañía le va bien en el aeródromo guipuzcoano. El año pasado cerró con récord de viajeros. En total, transportó a 91.414 pasajeros, con una media de 108 personas por vuelo en un avión, el A319, que puede llevar hasta 150.

La aerolínea anunció que se vería obligada a dejar Hondarribia si se recortaba la pista



Vueling vende billetes más allá de agosto, pero devolverá el dinero si finalmente se va

La salida de Vueling de Hondarribia dejaría tocado al aeropuerto guipuzcoano, que ve cómo una de las dos compañías que durante el año ofrecen vuelos regulares -la otra es Air Nostrum que enlaza con Madrid- se iría, sin que se vea relevo en el horizonte. Si hasta ahora era difícil atraer aerolíneas a Hondarribia con una pista de 1.754 metros, más lo será si la plataforma se reduce a los 1.447 metros.

De momento, Vueling sigue vendiendo billetes para Barcelona más allá del verano, cuando ya esté recortada la pista. Lo que no implica que tenga seguro seguir en Hondarribia. «Si finalmente nos vamos, devolveremos el dinero», garantizan.