Zinemaldia: Una mujer, un monstruo y otras relaciones algo raras

Al monstruo de 'Colossal' apenas se le ve y en 'Igelak' no hay ranas sino desahuciados. Y 'La fiesta de las salchichas' es para mayores.

Bella y bestia. Nacho Vigalondo lo ha conseguido. Rodar en Estados Unidos, con una estrella y un lagarto gigante. La estrella es nada menos que Anne Hathaway y 'Colossal' (Sección Oficial, fuera de concurso), una extraña combinación de comedia existencialista y cine de monstruos. Presentada en Toronto, hay quien la ha definido como «una hilarante pequeña película de monstruos» ('Indiewire'), como «un fracaso fascinante» ('The Guardian'), o «errática y loca, pero hay que reconocer el mérito de abordar de una forma tan original temas complejos» ('Fotogramas').

Joven prometedor. Con tan solo 23 años de edad, el novato Miles Joris-Peyrafitte ya ha conseguido un Premio Especial del Jurado en Sundance por su primera película, 'As You Are' (Sección Oficial). Una pequeña historia de perdedores.

Jamón, jamón. Amábamos a Bigas Luna, el 'voyeur', el apasionado vividor, el autor de 'Jamón, jamón' o 'Huevos de oro'. Murió en 2013 pero dejó grabadas más de quinientas cintas con vídeos y archivos de audio. Santiago Garrido Rua ha metido mano en ese legado íntimo y cómplice, y ha montado 'Bigas x Bigas' (Sección Oficial, fuera de concurso).

Amigas distantes. «Tengo interés en explorar la restitución de los vínculos rotos y cómo en ese intento emerge la incapacidad de las personas de conectarse entre sí». El argentino Moroco Colman lo investiga en 'Fin de semana' (Nuev@s director@s), historia del encuentro entre dos amigas distantes que ya apuntó en formato cortometraje.

Mamá y mamá. En el cartel de 'Rara' (Horizontes latinos) se ve durmiendo abrazadas a dos chavalas y dos mujeres. En esta familia la parte adulta corresponde a una pareja de lesbianas. Pepa San Martín, dicen que con sensibilidad y cercanía, se acerca al caso real de una jueza chilena a quien le quitaron la custodia de sus hijas por ser lesbiana.

Amigas cercanas. En 'A cidade donde envelheço' (Zabaltegi-Tabakalera), la brasileña Marilia Rocha sigue a dos amigas portuguesas que, entre la nostalgia y las ganas de cambiar de vida, intentan convertir Brasil en el país en el que envejecerán.

Salchichas para adultos. Recuerden que 'La fiesta de las salchichas' (Velódromo) no es una película de dibujos animados precisamente para niños, sino una disparatada acumulación de tacos, referencias soeces, provocaciones y salidas de tono. También de delirantes bromas y creativas vueltas de tuerca. Una juerga, siempre que uno vaya con el cuerpo y la compañía adecuada.

Ranas vascas. Este año le ha correspondido a 'Igelak' (Zinemira) ser el único largometraje de ficción que opta al Premio Irizar al Cine Vasco. Patxo Tellería se ha marcado una 'comedia social' con los desahucios al fondo. Además de Gorka Otxoa y un montón de rostros populares del audiovisual vasco, 'Igelak' cuenta con una potente presencia musical: Ainhoa Arteta, Gatibu, Gari, Ruper Ordroika, Natxo de Felipe...

Hermanas cocineras. En las películas japonesas es frecuente ver a sus protagonistas preparando la comida o degustándola. En 'Mama, gohan mada?' (Culinary Cinema), Mitsuhito Shiraha da un paso más, mostrando la recetas de su madre muerta que recuperan dos hermanas.

Colega terrorista. En su momento, hace tres años, muchos no apreciaron la valentía, acaso ingenua pero valentía, de Aitor Merino a la hora de exponerse como lo hace en 'Asier ETA biok' (The Act of Killing). Bajo el formato de documental personal y juguetón, intentaba acercarse al terrorismo a través de su relación directa con un amigo miembro de ETA.