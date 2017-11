El Gobierno Vasco considera que la huelga de la OSE carece de razones muy sólidas Protesta de los trabajadofes de la OSE en San Sebastián / José Mari López El consejero de Cultura y Política Lingüística señala que la plantilla, 91 músicos y 14 puestos administrativos, «no está en entredicho» EUROPA PRESS Bilbao Miércoles, 22 noviembre 2017, 13:42

El consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado este miércoles que la plantilla de la Orquesta Sinfónica de Euskadi (OSE), que cuenta con 91 músicos y 14 puestos administrativos, "no está en entredicho", por lo que ha asegurado que no entiende "cómo se puede justificar" la huelga iniciada el pasado sábado porque, en su opinión, carece de "razones muy sólidas".

En una entrevista a Euskadi Irratia, Zupiria ha asegurado que la Consejería de Cultura y Política Lingüística "está metida hasta el cuello" en el conflicto laboral abierto en la OSE, y que la postura que mantiene su director general, Oriol Roch, "es la postura del Departamento de Cultura".

En este sentido, ha manifestado que está "algo sorprendido" con ciertas declaraciones del representante del sindicato ELA en el comité de empresa, conformado por nueve delegados de la citada central, y que no entiende la postura que el sindicato ha tomado en esta cuestión.

«Me han sorprendido algunas cosas que le he escuchado»

"Me han sorprendido algunas cosas que le he escuchado. Creo que no son verdad. No está en entredicho ni la Orquesta Sinfónica ni su medida. Podría ser más grande, podría ser más pequeña, pero entre todos hemos decidido que ésta es la medida que le corresponde", ha indicado.

Según ha explicado, la orquesta tiene 91 músicos y 14 puestos administrativos, "y son estables". "Eso no está en entredicho. Por eso, no entiendo cómo se puede justificar una huelga así, que hace un gran daño a otros y no tiene razones muy sólidas. Eso es lo que me tiene sorprendido", ha apuntado.

El consejero de Cultura y Política Lingüística ha asegurado que el Gobierno Vasco está realizando "un gran esfuerzo" para que la OSE avance "en su profesionalidad y en su sonoridad". "Trajimos un nuevo director de primer nivel y todos estábamos muy ilusionados, también los músicos, y, de repente, se ha planteado una huelga", ha lamentado.