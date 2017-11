La huelga de la OSE planea sobre la representación de 'Don Pasquale' en el Euskalduna

El tira y afloja entre la dirección general de la Orquesta Sinfónica de Euskadi (OSE) y el comité de empresa de los músicos parece que está empezando a dar sus frutos. En los últimos días, se ha redactado un preacuerdo que podría firmarse mañana y, por consiguiente, en el mejor de los casos desconvocaría la huelga que amenaza las cuatro representaciones de la ópera 'Don Pasquale' que ofrece la ABAO en el Palacio Euskalduna de Bilbao. «Sería la mejor noticia para todos. Lo que nosotros queremos es tocar y trabajar a tope. Los ensayos han ido muy bien y estamos contentos con el director de orquesta, el gran maestro Roberto Abbado. La primera función es el sábado y nosotros, los músicos, queremos estar en el foso», recalca Juan Navarro, presidente del comité de empresa y clarinete solista de la OSE.

Los poco más de 100 profesionales de la Sinfónica de Euskadi, que tiene sede en San Sebastián y depende del Gobierno Vasco, reivindican «un convenio que garantice la estabilidad de la plantilla, que se cubran todas las bajas y el fin de la política de recortes». Unas demandas que llevan «desde hace tiempo» reclamando al director general de la orquesta, Oriol Roch (Barcelona, 1964), que llegó al cargo en 2014. El comité de empresa de la OSE -integrado por ocho afiliados a ELA y un independiente- lanzó la semana pasada un órdago con el anuncio de una huelga, entre el 18 y 27 de este mes, que afectaría exclusivamente a la temporada de la ABAO.

Prudencia

Después de arduas negociaciones, se ha logrado un consenso entre la empresa y los trabajadores y «solo queda pendiente resolver un punto menor, relativo a las fechas a partir de la cuales se computan las bajas de larga duración», detalla Navarro, como portavoz del comité. Pese a todo, fuentes cercanas a la directiva de la OSE apelan a la prudencia «porque no hay que lanzar las campanas al vuelo y crear falsas expectativas». La amenaza de huelga todavía existe, de ahí que el presidente de la ABAO, Juan Carlos Matellanes, no haya descartado todavía la contratación de «un pianista de renombre» para acompañar a los cantantes si finalmente los músicos de la OSE deciden no cumplir con su trabajo en el Palacio Euskalduna.

'Don Pasquale' es una ópera tragicómica, agridulce y bastante cruel. La obra cuenta con un reparto «de lujo» encabezado por el tenor carlos Chausson y la soprano Jessica Pratt.