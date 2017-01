Una mirada joven al reggae de Euskadi

Soñaron con una Euskadi tropical, y así lo proclamaron, todo un eslogan para afianzar las raíces del reggae y producir un cambio climático musical por estas coordenadas. Desde los años 80 el reggae y todo el espíritu musical y hasta vital que emanaba desde Jamaica tuvo embajadores aquí que lo defendieron, proclamaron y practicaron por distintos medios, y aún hoy con sus derivados hacia el raggamuffin o el hip-hop.

PROGRAMA DE HOY 19.30: 'Sound of Roots', de Ana Cerrato, Ainara Mentxaka, Javier Blanco y Antxon Notario. 21.00: 'Sad Vacation', de Danny García. Proyecciones: Cines Trueba. 20.30: Proyección especial de la película 'Le quattro volte' con música en directo de Joseba Irazoki, en la sala Kutxa Kultur Kluba.

De recoger todo lo ocurrido a partir de ese sentimiento se encarga el documental 'Sound of Roots', que ocupa hoy las sesión de tarde del Dock of the Bay y que han sacado adelante cuatro directores jóvenes que forman el colectivo Kentus: «Somos cuatro estudiantes de comunicación audiovisual de la UPV y creamos el nombre Kentus Produkzioak para darnos a conocer y firmar nuestras piezas audiovisuales», nos cuentan estos jóvenes que han realizado más cortometrajes, como 'Ni' que les colocó como terceros clasificados en ZinebiExpress 2015, o 'Coda', ganador del premio al mejor corto en euskera en GetxoExpress 2016 y el premio al mejor cortometraje dirigido por una mujer. También son autores del corto documental 'Oma: Sekretuz beteriko basoa', y 'Sound Of Roots' es su primer largo.

«La película ha sido totalmente autofinanciada por nosotros cuatro. Utilizamos el material para las grabaciones de la Universidad del País Vasco, pero no hemos tenido ninguna fuente de financiación», aclara Ana Cerrato en nombre del colectivo, que se completa con Ainara Mentxaka, Javier Blanco y Antxon Notario.

La raíz del documental está, como era de esperar, en que «los cuatro somos amantes de la música reggae», confiesan. «El año pasado en la asignatura Taller Documental teníamos que realizar un documental. Empezamos a indagar y a documentarnos y vimos que podíamos aportar una visión joven de una música que es consumida por un público joven con un documental. Así que nos lanzamos y para cuando nos quisimos darnos cuenta lo que iban a ser 15 minutos se convirtieron en un documental de 50 minutos que estrenamos en un Festival tan importante como el Dock Of The Bay. Además, vimos que la gente y los aficionados del reggae y el ska ponían todo de su parte para ayudarnos y eso nos dio más fuerzas».

El documental está planteado como «un viaje musical desde que se crea el concepto de Euskadi Tropical en los años 80», explica Ana Cerrato. «Es ahí cuando nacen los primeros ritmos de reggae y ska en nuestro país y hasta hoy en día. Tiene una estructura lineal, sencilla. Las entrevistas van en orden cronológico y de generación en generación. Se intercalan con imágenes de archivo cedidas por los grupos y sobre todo con mucha música».

Entre los entrevistados se encuentran componentes de Potato, Hertzainak, Skalariak, Akatz, Revolutionary Brothers, Green Valley y otros agentes de diversos ámbitos que han contribuido a la difusión del reggae en el País Vasco, con la colaboración de Roberto Moso que «pone la voz en off al inicio y colaboró con nosotros al inicio del documental».

Los autores de 'Sound of Roots' abordan también el componente político social del reggae, «es así como nació en Jamaica y en el País Vasco también ha estado siempre muy unido. Pedro Espinosa nos cuenta como ellos seguían haciendo letras reivindicativas, como hacía el rock radical en esa época, pero de una manera más suave, con ritmos más lentos. Juantxo Skalari también nos cuenta cómo nace el ska para hablar un poco de la problemática que había en su país y aquí lo encauzamos de la misma manera». Tras el estreno de esta tarde, 'Sound of Roots', sus autores lo presentarán con «proyecciones en varios puntos de Euskal Herria, concretaremos las fechas».

Vuelven Sid y Nancy

Poco tiempo después de que se produjera, la espeluznante tragedia de Sid Vicious y su novia Nancy Spungen ya fue retratada en la película 'Sid and Nancy', en forma de ficción basada en hechos reales. Ahora el documental 'Sad Vacation', dirigido por Danny García que se proyecta en la sesión de noche, vuelven sobre la noche de 1978 en que Nancy apareció muerta, y las sospechas recayeron sobre el bajista de los Sex Pistols, que murió de sobredosis pocos meses después.

Otra proyección especial mezcla hoy cine y música en directo, con Joseba Irazoki tocando sobre la proyección de 'Le quattro volte', la película de Michelangelo Frammartino sobre los ciclos de la vida y de la naturaleza.