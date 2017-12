Zubieta queda definitivamente descartada como opción para el traslado de las pistas de Plaiaundi Xabier Iridoy anunció que tras las navidades se estudiarán todas las demás ubicaciones posibles para las instalaciones deportivas JOANA OCHOTECO IRUN. Viernes, 29 diciembre 2017, 00:08

El delegado de Urbanismo, Xabier Iridoy, anunció ayer que la opción de Zubieta como posible ubicación de las instalaciones deportivas de Plaiaundi ha quedado definitivamente descartada.

La semana pasada, durante una Junta de Portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento, «hicimos una valoración de la situación y hemos adoptado una serie de acuerdos», señaló Xabier Iridoy. En vista de que «no hay una respuesta definitiva por parte de las instituciones» implicadas en la opción de Zubieta, que son el Gobierno Vasco, Diputación y el Ayuntamiento de Hondarribia, «la hemos descartado. No podemos seguir en esta situación. El tiempo corre y hay que seguir avanzando», afirmó el delegado de Urbanismo.

Los portavoces acordaron en esa misma sesión reunirse después de las navidades para «estudiar el resto de las ubicaciones alternativas» para el traslado de las instalaciones deportivas de Plaiaundi. Las demás opciones que se han barajado a lo largo de todos estos años son Arbes, Iparralde-Gal, Puiana, Ibarla, Osinbiribil, el cerro de Buenavista, Beko Errota, los cebaderos de Montero, San Miguel-Anaka, el espacio ferroviario y Txenperenea.

El delegado afirmó que «todos los grupos queremos resolver este asunto cuanto antes»

El Ayuntamiento ha considerado el de Zubieta como emplazamiento preferente para el traslado de las pistas durante este año; teniendo en cuenta, no obstante, otras ubicaciones alternativas en caso de que la primera no prosperara. La de Zubieta presentaba dificultades al estar en terrenos de Hondarribia y tener una gestión compleja que dependía de otras administraciones. El pasado marzo, Bidasoaldeko Lagunak ya advertía que no era la opción «más ventajosa» y pedía que se abordara un plan B para el traslado de las pistas.

En julio, el propio Xabier Iridoy señalaba que «al mismo tiempo que trabajábamos por Zubieta, hemos analizado todas las opciones que estaban sobre la mesa». El delegado de Urbanismo manifestó entonces su intención de estudiar todas esas alternativas a las que, en octubre, sumó una nueva: la de Txenperena. Esta opción se añadió a la lista mientras el Ayuntamiento estaba a la espera de una tercera reunión con «las administraciones concernidas en la ubicación de Zubieta» en la que se debería haber decidido si este emplazamiento quedaba o no definitivamente excluido.

Finalmente, y con Zubieta ya descartada, «el primer paso es decidir cuál será la ubicación que permita realizar el traslado» de las instalaciones deportivas. «Todos los grupos queremos resolver este asunto cuanto antes», aseguró el delegado de Urbanismo.