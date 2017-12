«Hemos hecho un trabajo serio pensando en todas y en todos» Sábado, 23 diciembre 2017, 00:19

El portavoz de EH Bildu afirmó en sus conclusiones que «en nuestra opinión, estos presupuestos no responden a las verdaderas necesidades de la ciudadanía». El desarrollo del pleno de presupuestos, señaló, «deja una fotografía clara: por una parte los partidos socialista y jeltzale, y con ellos también el grupo popular; y por otro lado SPI, con quienes compartimos bastantes políticas. Les queremos agradecer la postura que han tenido hacia nuestras enmiendas». Jokin Melida, que realizó la mayor parte de su conclusión en euskera, reivindicó que este idioma tenga «el tratamiento que merece, que hoy no ha recibido», ya que la gran mayoría del pleno se desarrolló en castellano. El portavoz de EH Bildu lamentó que «en 2017 aún no se haya decidido la ubicación para las pistas de Plaiaundi», y definió este hecho como «un ejemplo de la falta de eficacia de este Gobierno municipal». En un mensaje dirigido «a toda la ciudadanía», Jokin Melida afirmó que «hemos hecho un trabajo serio pensando en todas y en todos; en hacer un Irun mejor, más próspero y más cómodo pero sobre todo más justo y más diverso. Con las enmiendas y compromisos que se nos han aprobado creemos que hemos dado un paso más en la consecución de ese objetivo». El portavoz concluyó agradeciendo al Gobierno municipal que les aceptara algunas de sus enmiendas, «porque estamos convencidos de que redundarán en el bienestar de los irundarras».