Trabajadores de la CAF se manifiestan en Irun

Tras una pancarta con el lema 'Amiantoak hil egiten du', los trabajadores de la CAF de Irun se manifestraron ayer por las calles de la ciudad, en una marcha que partió de las instalaciones de la empresa, en Anaka y terminó en la plaza de San Juan. En la víspera del Día Internacional de la Salud Laboral, los empleados de la CAF recordaron a sus compañeros fallecidos como consecuencia de haber trabajado con amianto. Hasta la fecha, hay 81 trabajadores (35 en Beasain, 45 en Zaragoza y uno en Irun), a los que se ha reconocido oficialmente como causa de la muerte el haber inhalado amianto en sus puestos de trabajo y existe un listado de 700 personas que han utilizado ese material.

«Las fábricas no suelen reconocer el daño causado y los afectados tienen que ir de juzgado en juzgado para se les reconozca», denunciaron los trabajadores. «Pedimos que haya un fondo de compensación como en otros países europeos para que cuando se confirme la enfermedad no tengan que ir a los juzgados reclamando lo que les corresponde y mientras eso no llegue, pedimos a las empresas que hagan adelanto de ese dinero».