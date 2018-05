Servicios de Txingudi establece días y horarios concretos para la recogida de enseres voluminosos Cristina Laborda, Juan Mari Altuna y Leire Zubitur presentaron el nuevo servicio en Araso. / F. DE LA HERA La nueva normativa entra en vigor tanto en Irun como en Hondarribia el próximo 4 de junio JOANA OCHOTECO IRUN. Jueves, 31 mayo 2018, 00:33

Servicios de Txingudi quiere reducir al máximo las habituales imágenes de muebles y otros enseres junto a las isletas de contenedores de la comarca. Tanto en Irun como en Hondarribia, el 4 de junio entran en vigor unos nuevos horarios y días de recogida concretos para este tipo de artículos.

Cada barrio o zona de la comarca tiene asignados dos días específicos en los que podrá depositar los enseres voluminosos junto a los contenedores, siempre ciñéndose al horario de 20.30 a 22.00. Con esta medida se pretende «ser más eficientes» en el uso de los recursos y «tener en buenas condiciones las isletas», explicó la delegada de Vía Pública de Irun, Cristina Laborda. Juan Mari Altuna, delegado de Servicios Generales de Hondarribia, añadió en euskera que «el objetivo es que la gente sepa cuándo puede depositar junto a los contenedores esos enseres que no puede llevar al Garbigune».

En Irun Arbes, Artia, Behobia, Belaskoenea, Dunboa, Ventas, Santiago y Beraun Miércoles y domingos. Anaka y Jaizubia Martes y viernes. Parte Vieja, Anzaran, Centro, Lapice, Larreaundi, Olaberria, El Pinar y San Miguel Lunes y jueves. En Hondarribia En toda la ciudad Todos los martes y los viernes. Zonas rurales Previo aviso La recogida será los viernes, pero será necesario comunicarlo previamente llamando al teléfono gratuito 900 119 384. Horario En todos los casos Los enseres deberán depositarse en la isleta de contenedores correspondiente entre las 20.30 y las 22.00.

Campaña informativa

Leire Zubitur, gerente de Servicios de Txingudi, explicó que se está llevando a cabo una campaña informativa sobre esta nueva normativa, que incluye el buzoneo de dípticos con todos los datos al respecto. Asimismo, en cada contenedor verde de la comarca se colocará una pegatina especificando qué días se pueden depositar enseres en ese punto concreto.

Este servicio de recogida de enseres se ofrece como alternativa cuando los ciudadanos no puedan llevarlos ellos mismos hasta los Garbigunes de Araso o Akartegi. En cualquier caso, sí que deberán llevar hasta estos centros, puntualizó Leire Zubitur, una serie de productos que no entran en la categoría de enseres voluminosos: aceite, disolventes o botes de pintura; bombillas o fluorescentes, inodoros, lavabos, espejos, restos de poda o escombros procedentes de alguna obra. Sí pueden depositarse junto a los contenedores, en los días y horarios correspondientes, muebles, colchones, electrodomésticos, televisiones u ordenadores.

Que este nuevo servicio tenga buenos resultados «va a ser posible si hay colaboración por parte de toda la ciudadanía. Si no, si seguimos sacando los enseres cuando nos apetece, seguiremos encontrándonos estos residuos en la calle. Tratemos de evitarlo con un gesto muy sencillo», incidió la gerente de Servicios de Txingudi. Leire Zubitur añadió que «cada noche dos brigadas recorren todos los puntos de Irun y Hondarribia para recoger enseres voluminosos. A veces los hay, y a veces no. Pero como nos vemos obligados a pasar por todos los puntos por si los hubiera, el servicio deja de ser eficiente». No cumplir con la nueva normativa podrá ser objeto de sanción.