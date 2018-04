Pasión por los libros en San Miguel Lectoras. Las integrantes del Club de Lectura del Centro de Mayores de San Miguel, reunidas para celebrar el Día del Libro. / F. DE LA HERA Un grupo de mujeres de entre 70 y 88 años, que se reúne cada quince días, ha formado el Club de Lectura del Centro de Mayores del barrio MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Sábado, 28 abril 2018, 00:30

Bibliotecas, ferias y librerías se han asomado esta semana a los informativos y páginas de actualidad para mostrarnos libros que entretienen, que enseñan, que curan y que abren puertas y horizontes. Pero también en pequeños espacios que están fuera del escaparate se ha celebrado el Día del Libro. Es el caso del Centro de Mayores de San Miguel, donde el martes pasado, el Club de Lectura rindió su particular homenaje a los libros.

En este local de la calle Javier Esteban Indart,un heterogéneo grupo de mujeres se reúne cada quince días para leer. Casi todas ellas llegaron a Irun desde distintos pueblos y ciudades de la península y alguna cruzó el Atlántico para instalarse en esta ciudad. Casi todas vivieron el desarraigo y alguna sufrió el miedo y el hambre de la guerra. Entre ellas, hay devoradoras de libros, debutantes que han descubierto la literatura después de los 70 y mujeres sabias que nunca fueron a la escuela.

Se llaman Dori Ilundain, Fanny Gallego, Maritxu Arakistain, Lola Muriel, Mari Conde, Antonia García, Trini Carcedo y Nati López. Maritxu San Pedro, de la asociación Bidasoaldeko Elkarte Feminista, es la coordinadora de la actividad, en la que también suelen participar Mertxe Laguna y Conchi Zabala, miembros del mismo colectivo.

LAS FRASESDori Ilundain Lectora «Soy lectora habitual, pero estoy en el grupo porque es diverso y aprendemos mucho unas de otras» Lola Muriel Lectorao «Nunca fui a la escuela. Leo despacio y escribo con faltas, pero para mí leer y escribir es un desahogo» Maritxu San Pedro Coordinadora «Hay quien lee fácil y quien tiene dificultad y hay un pacto entre todas que no cambiaría por nada»

El martes pasado encontramos al grupo leyendo un capítulo de 'Los placeres de la edad', un libro en el que la escritora y exministra de Cultura Carmen Alborch abre un abanico de posibilidades para disfrutar de los placeres de la vida, a partir de los 50 años.

Hace más de dos décadas que las integrantes del Club de Lectura de San Miguel cumplieron el medio siglo y es, precisamente, en la literatura donde todas ellas han encontrado uno de los grandes placeres de la vida. «Fotocopiamos los capítulos y cada martes leemos uno en alto, por turnos, y lo comentamos», explica Maritxu San Pedro. «Hablamos sobre las palabras que nos puedan resultar extrañas o sobre cualquier cosa que nos haya llamado la atención en el texto. Cuando terminamos, nos llevamos a casa el capítulo de la semana siguiente, de forma que si nos apetece y tenemos tiempo, podemos ir leyéndolo».

Dori Ilundain, pamplonesa con media vida en Irun, era lectora habitual cuando se unió al club de San Miguel. «Me gusta venir, porque el grupo es muy diverso y aprendemos mucho las unas de las otras. Hay buen ambiente y pasamos muy buen rato. Una comenta una cosa, otra comenta otra... No tiene nada que ver con leer sola en casa».

En el extremo opuesto está Lola Muriel, sevillana de Herrera. «Yo ni sabía que en mi pueblo había escuela. A los 9 años ya estaba trabajando, cuidando niños. Estonces te hacían responsable muy pronto. Yo ya soy muy mayor, pero me gusta aprender. Me gusta venir aquí y comentar lo que leemos con mis compañeras del cole, como yo les digo. Me pongo nerviosa leyendo en alto y cuando escribo tengo muchas faltas de ortografía, pero para mí, leer y escribir es un desahogo. Escribo un diario. Me pongo en la cocina, me cojo un bloc grande, que son baratísimos en los chinos, y escribo ahí mi vida, mis recuerdos de pequeña y luego lo rompo».

Las compañeras animan a Lola a guardar sus textos, a no deshacerse de ellos. «Seguro que tienes vivencias para escribir un libro y luego podemos leerlo aquí», le dicen. «¡Pero qué voy a contar yo mi vida!», responde Lola. «Eso es para los artistas».

Libros de regalo

El Club de Lectura celebró el pasado martes el Día del Libro. Maritxu San Pedro entregó sendos ejemplares a Ainara López, dinamizadora del Centro de Mayores y Mari Jose Barral, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Miguel, «porque sin ellas esta iniciativa no hubiese salido adenlante».

También hubo libros para todas y cada una de las lectoras del club. «Estamos muy orgullosas de ellas», decía la coordinadora. «En el grupo hay devoradoras de libros y personas que, por así decirlo, tienen dificultad para leer, pero aquí no queremos que nadie lo pase mal, no venimos a eso y el pacto que se ha creado entre ellas para ir avanzando en la lectura, todas juntas, no lo cambiamos por nada».