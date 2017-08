«Me llena de orgullo haber llegado a tantos lugares gracias a mi música» La protagonista. La cantante saharaui Aziza Bahim posando. Aziza Bahim con el productor dela película, José María Morales. / GUILLERMO MORENO Aziza Brahim actuará mañana en la plaza Urdanibia dentro del BidasoaFolk Festival. La cantante y percusionista saharaui ofrecerá un concierto en el que fusionará músicas occidentales con matices africanos IRATI JARA IRUN. Viernes, 18 agosto 2017, 08:25

La cantante y percusionista saharaui Aziza Brahim y su grupo ofrecerán mañana sábado, a partir de las 21.00 horas en la plaza Urdanibia, un concierto enmarcado en el BidasoaFolk Festival. Activista y música reconocida mundialmente, Aziza Brahim nació hace 41 años en los campamentos de refugiados de Tindouf, en Argelia. Una mujer luchadora, que ha crecido en condiciones severas, pero que gracias a ello ha podido descubrir que la música es, a la vez, una fuente de entretenimiento y una forma natural de expresar y comunicar sus emociones y pensamientos personales de resistencia. «Me he criado en un ambiente musical, espiritual. Siempre he cantado en reuniones familiares, hasta que poco a poco he ido formando parte de agrupaciones nacionales de los campamentos», apunta Aziza.

Para la cantante saharaui, la música forma parte de su identidad como persona. Es su manera de expresarse, la que le permite relatar sus emociones y reivindicaciones. «Cualquier necesidad que tenga, la cuento a través de la música: todas las letras son reivindicaciones de propuestas sociales, de la lucha de mi pueblo, canciones que hablan de paz, de respeto a los derechos humanos», dice, aunque, los asistentes al concierto también podrán escuchar letras dedicadas a la naturaleza, a los paisajes y al amor.

Lo que, al principio, parecía un hobby para la saharaui, se acabó convirtiendo en una profesión. La música le ha llevado a tocar en numerosos escenarios y realizar giras por diferentes países, la última por Francia y España con el grupo vasco Oreka Tx. «Me llena de orgullo haber podido llegar a tantos lugares gracias a mi música», señala.

Mañana sábado, amenizará la noche con una fusión de músicas occidentales como el rock, funk, el pop y otras que tienen su origen en África como el blues, tomando siempre como base las melodías y matices rítmicos tradicionales saharauis, así como las percusiones del África Occidental. «No he estudiado música, todo lo que hago sale de mi imaginación, creo música viajante que se acerca a todas las experiencias que he tenido durante la vida y a todos los viajes que he realizado», dice la cantante.

Para Aziza Brahim, «volver al País Vasco siempre es una satisfacción. Aquí hay muchas asociaciones, ONG y proyectos que apoyan a mi pueblo, así que espero que este sábado en Irun podamos disfrutar, hacer una fiesta para bailar y divertirnos y mandar un mensaje para entender, a través de la música, la trayectoria del pueblo saharaui».

Último concierto

Tras las actuaciones de Carlos Núñez en Hondarribia, y de Aziza Brahim en Irun, la plaza Sokoburu de Hendaya acogerá el domingo, a las 20.30 horas, el último concierto del BidasoaFolk Festival. Flavia Coelho & Group serán los protagonistas del cierre del festival. La cantante brasileña se ha hecho un lugar en el panorama musical francés con su particular mezcla de reggae, funk y ritmos tradicionales de su país.