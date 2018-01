Larraza y Gomez presentaron ayer su renuncia como delegadas del Gobierno Municipal Lourdes Larraza y Josune Gomez, ayer, en el momento en que formalizaron su renuncia. Se prevé que a lo largo de hoy el alcalde anuncie los nombres de quienes pasarán a gestionar las áreas que hasta ahora eran responsabilidad de los ediles jeltzales Las concejalas del PNV explicaron su decisión «como acto de coherencia» ante el cese de Santano a Iridoy JOANA OCHOTECO IRUN. Viernes, 26 enero 2018, 00:18

Las concejalas de EAJ-PNV Lourdes Larraza y Josune Gomez presentaron ayer su renuncia como delegadas de Policía Local y Recursos Humanos y de Euskera, Juventud y Educación, respectivamente. Lo hicieron «como acto de coherencia» ante el cese del alcalde, José Antonio Santano, a Xabier Iridoy, portavoz de EAJ-PNV y, hasta el pasado martes, delegado de Urbanismo y Vivienda.

«Santano ha incumplido el Pacto de Gobierno y nos ha expulsado del Gobierno municipal de Irun», afirmaron las concejalas. Lourdes Larraza y Josune Gomez subrayaron que «no vamos a permitir ni una insinuación, ni que se ponga en duda la gestión de Xabier Iridoy al frente de las delegaciones de Urbanismo y Vivienda, y exigimos a Santano respeto a EAJ-PNV». Ambas ediles quisieron agradecer «el apoyo y confianza del personal funcionario del Ayuntamiento de Irun» y aseguraron que «seguiremos trabajando con conocimiento adquirido, por y para Irun, desde una oposición constructiva».

Hoy, nuevos nombramientos

LAS FRASESLourdes Larraza y Josune Gomez Concejalas de EAJ-PNV «No vamos a permitir que se ponga en duda la gestión de Xabier Iridoy al frente de las delegaciones de Urbanismo y Vivienda» José Antonio Santano Alcalde «No he tenido ningún problema con las dos delegadas. Han hecho bien su trabajo y la relación con ellas ha sido muy buena»

Una vez conocida la noticia de que Lourdes Larraza y Josune Gómez habían renunciado a sus cargos como delegadas, fuentes del Gobierno municipal aseguraron que a lo largo de la jornada de hoy, viernes, se conocerán los nombres de quienes pasan a gestionar las áreas que hasta ahora eran responsabilidad de los concejales de EAJ-PNV.

La renuncia de Lourdes Larraza y Josune Gomez como delegadas del Gobierno municipal se produjo a las dos de la tarde de ayer. Unas horas antes, a media mañana, el alcalde, José Antonio Santano, había asegurado ante preguntas de la Prensa que «no tengo ningún motivo para cesar a las delegadas» de EAJ-PNV «de sus puestos. Entiendo que han hecho bien su trabajo hasta ahora y no hay razones para que dejen de estar» en el Gobierno, «salvo que ellas así lo decidan».

José Antonio Santano aseguraba que «el trabajo de las dos delegadas es un buen trabajo, la relación con ellas ha sido muy buena y no he tenido ningún problema en lo que se refiere a la gestión de los temas de Irun, que es lo que a mí me importa. Tenemos que diferenciar entre lo que son los partidos y lo que son las personas». En referencia al cese de Xabier Iridoy, afirmó que «la actuación del concejal de Urbanismo estaba perjudicando el crédito del Ayuntamiento de Irun». Santano se refirió a «la mala gestión, pérdida de confianza, falta de transparencia y trabajo al margen de los informes técnicos y de la legalidad urbanística» como razones para el cese de Xabier Iridoy como delegado de Urbanismo y Vivienda. Lo acontecido en torno a Korrokoitz fue «la gota que colmó el vaso, pero es evidente que no ha sido el único problema». El alcalde recordó que «ha habido críticas de los grupos de la oposición» en temas urbanísticos «y eso afecta al crédito de la institución».

Santano reiteró que había realizado intentos de «reconducir la situación» antes de tomar la decisión de cesar a Iridoy, «pero cuando se producen las huidas hacia delante, y se dicen y hacen cosas que no tienen sitio si queremos que la transparencia y la legalidad urbanísticas estén siempre presentes, a un alcalde le toca tomar estas decisiones. Creo que es la decisión que cualquier ciudadano de Irun, con los datos que yo tengo en la mano, hubiera tomado igualmente».

Entonces, horas antes de que Lourdes Larraza y Josune Gomez presentaran su renuncia, el alcalde aseguraba que «nosotros no hemos roto ningún pacto de Gobierno, porque para romper un pacto tiene que incumplirse o el programa de Gobierno o producirse una crisis de carácter político. No es eso lo que ha pasado aquí», afirmó. El alcalde añadió que «las descalificaciones personales no me interesan, y entiendo que tampoco interesan a los ciudadanos de Irun. La vida sigue y la ciudad está en marcha».

Respuesta de Xabier Iridoy

A última hora de la tarde, el grupo EAJ-PNV remitió una nota de prensa en la que Xabier Iridoy definió como «inadmisibles» las declaraciones de José Antonio Santano. «Desprestigiar así al que ha sido su socio de Gobierno durante dos años y medio dice mucho de él, como político y como persona». El portavoz aseguró que «esta forma de hacer política es intolerable y está muy lejos de lo que demanda la ciudadanía, vertiendo falsas acusaciones y sembrando dudas. Nosotros siempre hemos realizado una gestión impecable, trabajando con honestidad, transparencia y dentro del marco de la legalidad, defendiendo los intereses de la ciudadanía irundarra».

EAJ-PNV denunció «la estrategia antiética que utiliza Santano para ocultar su fracaso como gestor, anteponiendo sus intereses personales y electorales». Asimismo, exigió al alcalde «que abandone esta campaña de desprestigio y desacreditación hacia Iridoy», y que «rectifique públicamente las falsas acusaciones». Los jeltzales añadieron que «Santano ha roto el acuerdo y ha puesto en serio riesgo la estabilidad de Irun».