Iridoy exige a Santano «que presente las pruebas» de sus «graves acusaciones» Lander Ugartemendia, Xabier Iridoy y Xabier Txapartegi, en la rueda de prensa de ayer. / F. DE LA HERA Lander Ugartemendia, presidente de la Junta jeltzale, afirmó que el alcalde «ha utilizado la mentira para justificar su decisión de expulsar a EAJ-PNV del Gobierno» El portavoz de EAJ-PNV asegura que «siempre he trabajado desde la transparencia» JOANA OCHOTECO IRUN. Martes, 30 enero 2018, 00:19

El portavoz de EAJ-PNV, Xabier Iridoy, compareció ayer en rueda de prensa para exigir al alcalde, José Antonio Santano, «que presente las pruebas que asegura tener» y demuestre «las graves acusaciones» vertidas sobre su persona.

El portavoz estuvo acompañado por los otros cuatro concejales jeltzales en el Ayuntamiento, Lourdes Larraza, José Enrique Corchón, Josune Gomez y Miren Ramonita Guezuraga; así como por miembros de la Junta de EAJ-PNV de Irun. Entre estos últimos se encontraba el presidente, Lander Ugartemendia, quien quiso enviar «dos mensajes claros»: en primer lugar, que «Santano, una vez más, ha utilizado la mentira para justificar su decisión de expulsar a EAJ-PNV del Gobierno municipal; mentira que bajo ningún concepto vamos a permitir. Santano no puede esconder su caciquismo mediante falsas acusaciones, tomando a la ciudad de Irun como su feudo particular y perdiendo por completo los principios de realidad y del servicio público», afirmó el presidente de la Junta de EAJ-PNV.

«Campaña de desprestigio»

El segundo mensaje que lanzó Lander Ugartemendia estuvo dirigido a respaldar al portavoz jeltzale: «no ponemos en duda la gestión correcta, transparente y honesta por parte de Xabier Iridoy al frente del área de Urbanismo y Vivienda», que el portavoz jeltzale desempeñó hasta la semana pasada. «No vamos a aceptar, bajo ningún concepto, que nadie arroje la más mínima sospecha sobre su gestión. No se lo permitimos ni a Santano ni a nadie». El presidente de la Junta de EAJ-PNV exigió al alcalde que, «de una vez por todas, ponga fin a este juego sucio. La campaña de desprestigio que ha iniciado contra Xabier Iridoy es una campaña contra todo el PNV. Esta estrategia inadmisible y totalmente equivocada no hace más que mermar la estabilidad necesaria para seguir construyendo Irun. Los y las irundaras exigen una política constructiva, y no una política destructiva», concluyó Ugartemendia.

Xabier Iridoy, por su parte, exigió «a Santano que presente las pruebas que asegura tener, y que demuestre finalmente lo dicho. Es más, de haber desarrollado tales ilegalidades, el alcalde contaba con las vías legales para denunciar esa presunta irregularidad. Irun merece saber la verdad», afirmó el portavoz de EAJ-PNV.

A la pregunta de si se había planteado iniciar, por su parte, acciones legales, Xabier Iridoy señaló que «estamos en el momento de que sea el alcalde Santano quien presente las pruebas que asegura tener y demuestre finalmente lo que ha dicho. La pelota está en su tejado: él es quien acusa y quien debe presentar las pruebas de esas acusaciones». El portavoz reiteró que desde EAJ-PNV «le emplazamos y le exigimos» al alcalde «que presente las pruebas y justifique esas declaraciones calumniosas».

«No todo vale»

Iridoy aseguró que «Santano no cumple con lo que predica, e Irun no se merece un alcalde que sólo mira por sus intereses electorales sin respetar a los demás. En política, y en la vida misma, no todo vale». El hasta hace una semana delegado de Urbanismo afirmó que «siempre he trabajado desde la transparencia y la colaboración, cuidando las formas y dentro del marco de la legalidad urbanística, defendiendo los intereses de Irun».

Ahora, desde la oposición, el portavoz jeltzale señaló que «nosotros continuaremos trabajando, de manera constructiva, por la mejora de Irun en colaboración con otras instituciones, como es nuestra responsabilidad. Porque EAJ-PNV, en Irun, tiene un compromiso incuestionable con el futuro de nuestra ciudad».

En la comparecencia de ayer también quiso tomar la palabra Xabier Txapartegi, quien fuera alcalde de Irun entre 1979 y 1983, para manifestar «mi solidaridad con Xabier Iridoy y el resto de concejales de EAJ-PNV». Txapartegi les deseó que realicen «una labor de oposición con fuerza, con verdad, y mirando por los intereses de Irun. Saben que cuentan con mi colaboración y la de todo EAJ-PNV de Irun y de Euskadi», concluyó.