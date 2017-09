El Gobierno Vasco construirá 34 pisos de alquiler para jóvenes en Oinaurre Nuevos vecinos. Tras las obras del Gobierno Vasco, Oinaurre sumará 34 apartamentos más. / F. DE LA HERA El Pleno ha modificado el planeamiento y ha aumentado en seis el número de alojamientos dotacionales permitidos IÑIGO MORONDO IRUN. Sábado, 30 septiembre 2017, 00:25

El Pleno de la Corporación ha aprobado esta semana una modificación del Plan Parcial de Oinaurre que subsana «errores numéricos en el proyecto base de los alojamientos dotacionales que redactó Irunvi», explicó el delegado de Vivienda, Xabier Iridoy. La consecuencia directa es que «podremos hacer más apartamentos, 34 en vez de los 28 previstos inicialmente».

La modificación propuesta desde el área recibió el apoyo de todos los grupos municipales, aunque el edil de EH Bildu, Dani Berasategi, matizó que «nuestra prioridad no es la de seguir construyendo casas, no es nuestro modelo, pero en este caso creemos que se ayuda a garantizar el derecho a la vivienda». Aprovechó para recordar que están a la espera «de los resultados de la investigación que está haciendo Irunvi donde se verá que no hay necesidad de construir más casas. Nuestra política es apoyar y posibilitar que el actual parque de viviendas, tanto públicas como privadas, se mantenga, se renueve y se rehabilite».

Antes incluso de que estos cambios se aprobaran en el Pleno, el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco hizo público que se encargará de la construcción de esos 34 alojamientos dotacionales en alquiler, respondiendo así positivamente «a una propuesta que le hicimos llegar en julio desde el Ayuntamiento. Es una buena noticia que lo vayan a hacer y hayan contestado tan rápido», valoró el alcalde, José Antonio Santano, tras la sesión plenaria.

Próximamente se firmará el convenio para la cesión del suelo por parte del Consistorio y a partir de ahí el Ejecutivo autonómico podrá iniciar la construcción de estas viviendas. El departamento vasco considera esta tipología una apuesta por «facilitar la emancipación de los jóvenes». Se trata de una fórmula de apartamentos en régimen de renta para un periodo máximo de cinco años.

Además de esta promoción, Vivienda tiene previsto «empezar a construir en breve» 43 alojamientos de alquiler para jóvenes en una parcela que se encuentra en el cruce de las calles Aduana y Alberto Larzabal.