Ficoba se acerca al universo de las manualidades este fin de semana De manualidades. La bloguera Sara Longo y la adjunta a la dirección de Ficoba, Elena Casuso. / F. DE LA HERA 'Piedra, papel, tijera' es el nombre del evento con el que el ferial propone un acercamiento al cada vez más poblado mundo del 'hazlo tú mismo' IÑIGO MORONDO IRUN. Martes, 31 octubre 2017, 00:14

El universo 'handmade'; el 'Do it yourself', conocido también por sus siglas 'DIY'; el 'crafting'... Todo eso que en castellano, limando matices aquí y allá, podríamos agrupar bajo la denominación 'manualidades', está al alza. Internet, como en tantas otras cosas, se ha convertido aquí también en la herramienta que ha puesto en contacto a aficionados de todo el planeta, que ha permitido que se retroalimentaran y que extendieran la palabra a nuevos públicos que han recibido con entusiasmo conceptos que en un momento dado se consideraron antiguos, pero que han vuelto ahora bañados en modernidad y sostenibilidad y con un punto de exclusividad a módico precio.

«Mi filosofía de vida siempre ha sido 'si quieres algo y no lo encuentras o es muy caro: háztelo'», dice un post del blog 'El nido de mamá gallina' que la donostiarra Sara Longo va llenando, desde 2012, con variadas manualidades y propuestas culinarias. Ella estuvo presente ayer en la presentación de Harri-Orri- Ar o, en castellano, Piedra-papel-tijera, la primera feria de manualidades de Gipuzkoa que Ficoba ha organizado para esta semana, desde el viernes hasta el domingo.

«Es un sector que ha crecido mucho y hace ya unos años que en Ficoba le estábamos dando vueltas a organizar una feria sobre este tema», explicó Elena Casuso, adjunta a la dirección del recinto irundarra. La alianza se selló finalmente con Evident Events, empresa catalana responsable del Handmade Festival que se organiza en la Fira de Barcelona. «Tienen experiencia y contactos y gracias a ellos podemos presentar hoy una feria con unos 40 expositores de los que tres cuartas partes, aproximadamente, vienen de fuera de Gipuzkoa con lo que eso supone también en cuanto a efecto inducido», señaló.

Más allá de la colaboración con Evident, Ficoba se ha fortalecido con otros asesores. «Tenemos experiencia organizando eventos, pero no somos expertos en cada uno de los temas», admitía Casuso. «Por eso contamos con gente como Sara Longo». La bloguera donostiarra comparte en su web «manualidades fáciles» y explicó que «en los último años ha habido un resurgir. Hubo un momento en el que lo lujoso fue comprar las cosas hechas. Ahora de nuevo se valora tener cosas hechas a mano, que son exclusivas porque las ha hecho uno mismo. Vuelve el ganchillo, el punto, la costura, pero de una forma renovada, más moderna. No es ya algo de abuela, sino una actividad que además engancha porque nos permite abstraernos y relajarnos».