«No entiendo que parte del Gobierno no hable con nosotras» Sábado, 23 diciembre 2017, 00:19

La portavoz del Grupo Popular, Muriel Larrea, había comenzado la sesión acusando al Gobierno de haber tenido «dos cabezas negociadoras para este presupuesto». Lamentó que la segunda «no se haya puesto en contacto conmigo; me enterado porque me lo han comentado el resto de grupos. No entiendo por qué una parte del Gobierno no cuenta con nosotras».

Sin embargo, en su valoración final, cuando explicó las razones para apoyar los presupuestos municipales, Larrea prefirió omitir esa bicefalia negociadora y destacar, en cambio «la predisposición del equipo de Gobierno a la negociación con todos los grupos de la oposición», como razón para «el sentido positivo de nuestro voto».

Para la edil popular «eso es importante, porque ha posibilitado que la propuesta inicial del presupuesto haya quedado mejorada con aportaciones cuyas cantidades pueden ser pequeñas pero que van a hacer que la ciudadanía pueda vivir la ciudad de forma más equilibrada, más segura, más cómoda y más agradable».

Muriel Larrea PP

Larrea recordó que, «desde un primer momento, a este grupo le pareció que la propuesta que presentó el Gobierno estaba equilibrada, pero creemos que este presupuesto llega más a los ciudadanos gracias a las aportaciones que hemos incorporado desde los grupos». También avanzó que su satisfacción se debe también a que «en las próximas modificaciones de crédito esperamos tener la oportunidad de hacer aportaciones más importantes cuantitativamente».