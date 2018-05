Cincuenta empresas presentaron en Ficoba sus ofertas laborales Desde primera hora. A lo largo de la jornada de ayer cerca de 500 personas se acercaron a la Semana del Empleo. / F. DE LA HERA Marian, una irundarra que salió contratada del ferial, no dudaba en afirmar que «la Semana del Empleo funciona» IÑIGO MORONDO IRUN. Jueves, 31 mayo 2018, 00:32

La Semana del Empleo que dos veces al año convoca Bidasoa activa tiene como objetivo facilitar el encuentro de las empresas que ofertan trabajo y las personas que lo demandan. Ayer se realizaron hasta 150 entrevistas en las mesas dispuestas para una veintena de firmas y se entregaron centenares CV en los stands de otras treinta. Entre todas, sumaban 110 ofertas de trabajo para un total de 250 puestos.

Algunos de los ofertantes acuden a la cita para reforzar sus bolsas de trabajo o porque prevén contrataciones en el medio o corto plazo. Cuando las vacantes están disponibles es cuando más brilla el trabajo de prospección que realizan los técnicos de la agencia de desarrollo ayudando a las empresas a dar con la persona idónea. Si todo encaja, puede ocurrir que alguien que entró en Ficoba en condición de desempleado, salga del ferial con un contrato bajo el brazo.

Ayer le pasó a Marian, una irundarra que fue contratada por una conocida marca de venta de ropa. Entre las entrevistas que esa empresa llevaba concertadas para el día de ayer estaba la de Marian. «Cuando hemos terminado de hablar me han dicho que estaban interesadas y a ver si quería pensármelo. Me he tomado un café, he vuelto y ya he hecho el contrato». Su CV avalaba una experimentada trayectoria en el sector, «pero, por distintas circunstancias, llevaba un tiempo sin trabajar». Ayer salía feliz y sonriente de Ficoba. «Si a mí me preguntan si la Semana del Empleo funciona, sólo puedo decir que sí, que funciona y que funciona muy bien, además».

«Bidasoa activa nos ayuda a encontrar perfiles para puestos que cuesta cubrir», dicen en HTG Express

En Bidasoa activa apuntaban que perfiles como el de Marian, «gente que ha trabajado durante años, que, por lo que sea, ha dejado de hacerlo y que ahora quiere regresar al mercado laboral, no suelen tener problemas de empleabilidad, en contra de lo que esas mismas personas suelen creer». Es obvio que las contrataciones al momento son excepción en citas como la de ayer. Lo normal es que se vayan produciendo a lo largo del tiempo «y en la agencia ni nos enteremos».

Así lo prevé, por ejemplo, Cristina Bugarín, responsable de Recursos Humanos de la operadora de logística irundarra HTG Express, que gestiona envíos urgentes entre países de los cinco continentes. «Tenemos cuatro vacantes para agente de proveedores y operador de tráfico terrestre. Aquí hay mucha demanda de estos perfiles y no es fácil cubrirlos. Bidasoa activa nos hizo llegar más de una decena de CV, algunos muy interesantes, y además de las entrevistas, estar en la Semana del Empleo nos ha servido para que otras personas nos hayan dejado su curriculum». Quizá estos no encajen con las vacantes actuales, «pero la empresa está creciendo muy rápido y es posible que incorporemos gente en informática, departamento legal, recursos humanos, organización...» Actualmente HTG Express tiene 100 empleados en plantilla, repartidos entre sus delegaciones de Porriño (Galicia) y Vilanova y la Geltrú (Cataluña) y su central de Irun.

También a medio plazo

Era la primera experiencia de HTG Express en la Semana del Empleo, también la de Telepizza, que no estaba en el frente de las empresas que traían sus entrevistas de trabajo concertadas, sino en el de las que acudían a recabar CV. «Ahora tenemos dos restaurantes en Irun y la intención de ampliar las zonas de reparto. Se están generando oportunidades de contratación para distintos puestos y queremos estar preparados», explicaban dos representantes de la famosa cadena de pizzerías. «Hemos venido a conocer la feria y a recoger CV de gente que pueda querer trabajar con nosotros. Normalmente suele ser gente joven, pero nosotros no cerramos las puertas a nadie». Tras analizar los perfiles de los candidatos empezarán a llamar y después llegarán las entrevistas, «que serán en nuestro local».

Que ese currículo que dejó ayer en una mesa dé paso a una entrevista que se convierta en un contrato es la esperanza de la inmensa mayoría de las personas que se acercaron ayer a Ficoba, como Pablo, que llegó a Irun «hace siete meses, con mi mujer y mi hija, buscando una oportunidad de trabajar. Tengo formación como carnicero, como jardinero y como ayudante de cocina. Desde que llegué me he estado formando con Bidasoa activa y espero que de esta Semana del Empleo salga algo, una empresa que me dé la oportunidad de demostrarle todo lo que le puedo aportar»