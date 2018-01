«No tengo muchas ayudas, pero voy a ir al mundial sea como sea» Asier Landart ha conseguido grandes resultados desde que se inició en este deporte. El irundarra ganó la Farinato de Gijón y se ha clasificado para disputar el campeonato del mundo en LondresAsier Landart, atleta de pruebas de obstáculos BORJA OLAZABAL IRUN. Domingo, 28 enero 2018, 00:30

Subir cuestas con los pies atados. Hacer equilibrio sobre un río. Trepar por una cuerda. Volar de cadena en cadena. Portear troncos. Son algunas de las dificultades que se encuentran los atletas que compiten en las OCR (Obstacle Course Race), o lo que es lo mismo, carreras de obstáculos. Una modalidad que, a raíz de las famosas Spartan Race, se están haciendo cada vez más populares. En la comarca ya las conocíamos gracias a la extinta 'Rugby Cross' que se celebraba en Hondarribia. Allí es donde descubrió estas pruebas el irundarra Asier Landart, que se ha convertido en uno de los mejores de España. El domingo pasado ganó la Farinato en Gijón y se ha clasificado para el campeonato del mundo.

Asier Landart cuenta que «hace años hice un par de veces la 'Rugby Cross', me gustó mucho y empecé a probar en otras pruebas más grandes. La primera importante que hice fue la 'Spartan' de Bilbao hace año y medio. En este tiempo me he dado cuenta que se me da bien y he ido consiguiendo buenos resultados hasta llegar a donde estoy ahora».

Y donde está ahora es con la mente puesta en un mundial que se celebrará en octubre y al que esta vez, acudirá. «El año pasado también conseguí clasificarme para el mundial, que se celebró en California, pero no pude ir porque no tengo medios y no cuento prácticamente con ninguna ayuda. Este año es en Londres y voy a ir sea como sea. Si tengo que ahorrar, pues me privaré de otras cosas e iré».

Queda mucho tiempo para que llegue la prueba en Inglaterra, pero Landart ya tiene claro su objetivo para Londres. «En el ranking nacional estoy entre los primeros, pero hay que tener los pies en la tierra porque a nivel mundial hay gente muy buena, hay un nivel increíble. Nunca hay que descartar nada, pero iré a disfrutar y a hacerlo lo mejor posible».

De momento toca entrenar, para lo que este atleta tiene la ayuda del BAT, donde ya fue saltador de pértiga. «La fase de carrera es muy importante y ese trabajo lo hago con el BAT. También voy a Hernani, a un centro de entrenamiento funcional, y allí hago trabajo específico».

Gran triunfo en Gijón

El billete para el mundial lo consiguió en Gijón, en una carrera que dominó desde el principio hasta el fin. El irundarra explica que «salí en cabeza y a falta de dos kilómetros hubo un obstáculo que era una alambrada que había que pasar por debajo. Se me dio bien y cogí algo de diferencia, pero el segundo no dejó de apretar y me volvió a alcanzar. Pero él se fundió para cogerme, yo pude apretar y saqué otra pequeña ventaja que fue suficiente para ganar».

A pesar del triunfo, Landart reconoce que «no me lo esperaba. El objetivo era clasificarme para el mundial, al que iban los cinco primeros, y yo quería hacer pódium. En estas pruebas nunca sabes lo que puede pasar porque no vale solo con dar un buen rendimiento como sobre el asfalto. Los obstáculos se te pueden dar mejor o peor».

Proyecto en Irun

Asier Landart no solo tiene la cabeza para las OCR. Estudió IVEF y trabajo como entrenador personal, además de tener un interesante proyecto para Irun. «Vamos a abrir un centro de entrenamiento funcional de obstáculos. Estoy motivadísimo con este proyecto, que va a servir para que más gente conozca el deporte».