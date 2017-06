Varios conciertos y una verbena

Este fin de semana no faltará la música en Irun, en distintos estilos y formatos: el sábado, el grupo local New Straits ofrecerá un concierto a las 22.30 en la plaza Urdanibia. Serán teloneros de La Poptelera, a las 00.15. También el sábado, pero en Dunboa y a las 23.00, no faltará la Verbena camp que organiza la AVV cada año, con la orquesta Café Irlandés. El domingo, la Asociación Lírica Luis Mariano representará la zarzuela 'Luisa Fernanda', a las 19.00 en el Amaia. Y en el Gaztegune del frontón de Santiago, a las 19.00, 20.30 y a las 22.30, habrá conciertos a cargo de La Basu, Aneguria y Huntza, respectivamente.