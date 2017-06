Una tradición del programa de fiestas

El concierto que ofrecen dentro del programa de las fiestas de San Pedro y San Marcial es una tradición para la Sociedad Coro Ametsa: Fernando Etxepare y Javier Pérez de Azpeitia recuerdan como, hace años, este concierto se hacía no en el Amaia sino en el polideportivo Artaleku. María Martín no llegó a actuar en ese escenario, pero sí recuerda con ilusión cuando, siendo cantora del Ametsa Txiki «hace ya diez años», también participaba en el concierto de fiestas. Se trata de un acto muy esperado por los melómanos y aficionados a la música coral de Irun, que han agotado todas las localidades disponibles. «Estos días ha habido mucha gente llamando y viniendo al local preguntado si nos quedaba alguna entrada... Pero no nos queda ninguna», comenta Fernando Etxepare.

La Sociedad Cultural Coro Ametsa celebra este 2017 su 60 aniversario y está siendo un año intenso: se prevén nuevas actuaciones en verano y dentro de no mucho comenzarán a trabajar en el próximo concierto benéfico de Navidad del Rotary Club.