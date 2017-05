«Me da pena lo que está haciendo SPI»

Hablando de la situación que rodea al puente Avenida, Santano no pudo evitar referirse a las declaraciones que la víspera había realizado el portavoz de SPI, David Soto. «Cuando dice que el Ayuntamiento es responsable del mal mantenimiento del puente y habla de 100 años o de 40 años, omite que la competencia, y por tanto la responsabilidad del mantenimiento, fue del Estado en un momento y de la Diputación Foral después», porque el puente soportaba tráfico rodado. «No sé si no lo sabe, pero nosotros se lo contamos cuando expusimos el proyecto», dijo, al igual que «la información de que la obra de los años 90 la hizo Diputación, no el Ayuntamiento. Al hacer el estudio en 2015 nos encontramos con la sorpresa de que sólo actuó en la mitad irundarra. Ahora la que está peor es, obviamente, la otra mitad». Señaló que «desde el Gobierno hemos contado todo sobre el puente: los problemas, la solución, las dificultades para su gestión... y parece que el problema es que el martes aún no hubiéramos comunicado a SPI la decisión de otra administración que el viernes prohibió navegar bajo el puente, como si también fuera responsabilidad nuestra». Por último advirtió que la mañana en la que Soto hacía sus declaraciones y dudaba de si se podrían incorporar al presupuesto dos millones del remanente para hacer la obra, «en la Comisión de Hacienda, a la que no él fue, se decía que esa modificación se iba a llevar al pleno de mayo».

Aludió a que «parece que lo importante no es la información real sino que alcalde y Gobierno reciban su dosis de crítica, a golpe de ocurrencia, sin ningún rigor. Me da un poco de pena».