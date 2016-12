«Hemos logrado avances en las áreas que gestionamos»

«Las personas son el centro de nuestra atención, y gracias a esa convicción hemos podido conseguir ofrecer la estabilidad, la realidad y la seriedad tan necesarias en estos momentos de incertidumbre y desafección política. Durante 2016, los concejales de EAJ-PNV hemos logrado avances con los nuevos planes que hemos puesto en marcha en las áreas que gestionamos, y hemos podido reactivar planes que estaban paralizados. Estamos orgullosos del acuerdo alcanzado en la elaboración del presupuesto de 2017: una disposición de consenso y compromiso para que Irun avance, y con ello cumplir el principal objetivo que no es otro que mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En cuanto a la relación entre ambos socios de gobierno, no vamos a decir lo contrario, ha habido algunas fricciones, relacionadas sobre todo con la comunicación de la gestión. No obstante, esas discrepancias no han afectado a la buena marcha del Gobierno, y hemos seguido gestionando el día a día para que el programa se vaya cumpliendo. Estamos contentos por lo conseguido y dando pasos importantes, pero no podemos cejar en nuestro empeño y debemos poner todas nuestras fuerzas para garantizar el desarrollo de nuestro proyecto en Irun».