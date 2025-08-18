Uharte Arakilgo Artzai Egunak Jose Mari Ustarroz omenduko du
Nafarroako gazta lehiaketak bere izena izango du hemendik aurrera
Donostia
Astelehena, 18 abuztua 2025, 18:36
Jose Mari Ustarroz, Idiazabal Gaztaren Jatorri Deituraren presidente ohia, omenduko dute abuztuaren 31n Uharte Arakilen egingo den Artzai Egunean. Jai berezi honen bultzatzaile izan zen Ustarroz, eta horregatik, hemendik aurrera bertan antolatzen den gazta lehiaketak bere izena izango du. Halaber, Fermin Leizaola eta Antonio Alustiza ere omenduko dira egun berezi honetan.
Uharte Arakilgo Artzai Egunak 57. edizioa ospatuko du aurten, lehenengoa Jose Mari Ustarroz gabe. 1968tik antolatzen da urtero abuztuko azken igandean, Aralar Mendi elkarteak antolatuta. Ezagunak diren gazta-lehiaketa (Nafarroako txapelduna bertatik ateratzen da), artzain-txakur, eskileo, latxa arraza eta gisatu lehiaketaz gain, egun honetan ardiekin lotuta dauden tradiziozko jarduera eta erakustaldiak ere ikus daitezke, hala nola artisau-gazta egitearen prozesu osoa, kaikuak egitea, larrua eta artilea lantzea, edo zintzarriak eta txilarra erratzetan jartzea. Gainera, goiz osoan zehar artisau-produktuen azoka izango da, besteak beste gazta, eztia, ogia eta lurreko beste produktuekin.
Aurtengo edizioko nobedade nagusienetako bat, Nafarroako latxa arrazako ardien esne gordinaz egindako gazta lehiaketak Jose Mari Ustarrozen izena izango duela da, ekitaldiaren bultzatzaile eta Idiazabal Gaztaren Jatorri Deituraren presidente ohia izateagatik. Halaber, Ustarroz omenduko dute eguerdian, baita Fermin Leizaola etnografoa, ekainean zendu zena, eta euskal artzaintzaren lana ikertu eta dokumentatu zuena. Berea ere hutsune handia izango da aurten, izan ere Leizaola hasieratik izan zen Artzai Eguneko epaimahaikide.
Arratsaldean beste omenaldi bat izango da, oraingo honetan Geinberako zelaietan. Uharte Arakilen ospatzen den Nafarroako artzain txakur lehiaketaren 56 edizioetan 22 txapel lortu dituen Antonio Alustiza omenduko da.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.