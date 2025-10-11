Hurrengo eklipseen erronkak aztetuko ditu Aranzadiren 34. Astronomia Jardunaldiak
Joaquin Alvaro Contreras astrofisikaria eta Raul Angulo doktore astronomoa izango dira hizlari astelehenean eta asteartean
I. A.
Donostia
Larunbata, 11 urria 2025, 17:38
Hurrengo eklipseen erronkak eta aukerak izango dira hizketagai nagusi Aranzadi Zientzia Elkarteko Astronomia Sailak antolatutako Astronomia Jardunaldien 34. edizioan. Datorren astean burutuko dira, urriaren 13rako eta 14rako Donostian, Zorroagako egoitzan.
Antolakuntzak jakinarazi duenez, Joaquin Alvaro Contreras astrofisikari eta Espainiako Astronomia Elkarteen Federazioko presidentearen 'Eklipse hirukotea espainian: erronkak eta aukerak' hitzaldiarekin hasiko dira topaketak, urriaren 13an.
Bere hitzaldian, 2026tik aurrera biziko den egoera bereziari helduko dio, hurrengo urteetan hiru eklipse gertatuko baitira. Interes zientifiko handiko fenomenoa da, baina baita soziala ere, eta logistika eta kudeaketa erronka handiak planteatzen ditu, hala nola joan-etorriak, hiri eta landa eremuen okupazioa eta abar. Era berean, aukera paregabea eskaintzen du hezkuntza, dibulgazio eta turismo ekimenak garatzeko.
Hori dela eta, duela bi urte Eklipsearen Espainiako Batzorde Nazionala sortu zen, Astronomiako Espainiako Batzorde Nazionalaren lantaldea, tokiko, probintziako eta estatuko administrazioei gainditu beharreko erronkez ohartarazteko eta sortzen diren aukera guztien euskarri izango diren beharrezko baliabideak sortzeko. Beraz, batzorde horrek egingo dituen zereginak ere aztertuko dira.
Bestalde, urriaren 14an, Raul Angulo doktore astronomo eta Donostia International Physics Centerreko ikertzaileak 'Unibertsoaren tamaina' hitzaldia aurkeztuko du. Gizateriak kosmosaren magnitudea eta egitura aurkitzeko izan dituen moduei buruz hitz egingo du, eguzki sistematik hasi eta unibertsoa ustekabean hedatzen ari dela adierazten duten azken neurrietaraino.
Bi hitzaldiak Aranzadi Zientzia Elkarteak Donostiako Zorroagan duen egoitzan izango dira eta 19:00etan hasiko dira. Sarrera librea eta doakoa izango da.