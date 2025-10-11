Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plata para Sara Alonso en la Golden Trail World Series

Hurrengo eklipseen erronkak aztetuko ditu Aranzadiren 34. Astronomia Jardunaldiak

Joaquin Alvaro Contreras astrofisikaria eta Raul Angulo doktore astronomoa izango dira hizlari astelehenean eta asteartean

I. A.

Donostia

Larunbata, 11 urria 2025, 17:38

Comenta

Hurrengo eklipseen erronkak eta aukerak izango dira hizketagai nagusi Aranzadi Zientzia Elkarteko Astronomia Sailak antolatutako Astronomia Jardunaldien 34. edizioan. Datorren astean burutuko dira, urriaren 13rako eta 14rako Donostian, Zorroagako egoitzan.

Antolakuntzak jakinarazi duenez, Joaquin Alvaro Contreras astrofisikari eta Espainiako Astronomia Elkarteen Federazioko presidentearen 'Eklipse hirukotea espainian: erronkak eta aukerak' hitzaldiarekin hasiko dira topaketak, urriaren 13an.

Bere hitzaldian, 2026tik aurrera biziko den egoera bereziari helduko dio, hurrengo urteetan hiru eklipse gertatuko baitira. Interes zientifiko handiko fenomenoa da, baina baita soziala ere, eta logistika eta kudeaketa erronka handiak planteatzen ditu, hala nola joan-etorriak, hiri eta landa eremuen okupazioa eta abar. Era berean, aukera paregabea eskaintzen du hezkuntza, dibulgazio eta turismo ekimenak garatzeko.

Hori dela eta, duela bi urte Eklipsearen Espainiako Batzorde Nazionala sortu zen, Astronomiako Espainiako Batzorde Nazionalaren lantaldea, tokiko, probintziako eta estatuko administrazioei gainditu beharreko erronkez ohartarazteko eta sortzen diren aukera guztien euskarri izango diren beharrezko baliabideak sortzeko. Beraz, batzorde horrek egingo dituen zereginak ere aztertuko dira.

Bestalde, urriaren 14an, Raul Angulo doktore astronomo eta Donostia International Physics Centerreko ikertzaileak 'Unibertsoaren tamaina' hitzaldia aurkeztuko du. Gizateriak kosmosaren magnitudea eta egitura aurkitzeko izan dituen moduei buruz hitz egingo du, eguzki sistematik hasi eta unibertsoa ustekabean hedatzen ari dela adierazten duten azken neurrietaraino.

Bi hitzaldiak Aranzadi Zientzia Elkarteak Donostiako Zorroagan duen egoitzan izango dira eta 19:00etan hasiko dira. Sarrera librea eta doakoa izango da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  3. 3

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  4. 4 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6

    Acuerdo histórico de Sapa con el Ejército de EE UU. ¿Qué supone para Euskadi y qué consecuencias tiene?
  7. 7 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  8. 8 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  9. 9

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  10. 10 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hurrengo eklipseen erronkak aztetuko ditu Aranzadiren 34. Astronomia Jardunaldiak

Hurrengo eklipseen erronkak aztetuko ditu Aranzadiren 34. Astronomia Jardunaldiak