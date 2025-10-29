Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

¿Podemos saber si somos alérgicos a la picadura de la avispa asiática y vacunarnos?

La muerte de tres personas en Galicia en apenas dos semanas ha disparado todas las alarmas

Carmen Barreiro

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:10

La muerte de tres personas en apenas dos semanas por la picadura de avispas velutinas (o asiáticas) en Galicia ha vuelto a encender las alarmas ... sobre la peligrosidad de una especie que no para de multiplicarse en nuestro país pese a los esfuerzos de diferentes organismos por colocar trampas y retirar nidos. Las reacciones alérgicas desencadenadas en determinadas personas por el veneno de estas avispas, cuya picadura puede llegar a ser letal (al ser de mayor tamaño inoculan más cantidad), las ha convertido en unos insectos especialmente temidos por la población en general y por los alérgicos en particular. La pregunta que surge ahora es: ¿hay alguna manera de saber si somos alérgicos a las velutinas para tomar medidas? Pues la realidad es que no se puede saber hasta que no te pica una...

