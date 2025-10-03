Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Salud

Por qué debes hacer pesas más despacio: «Hay que acabar con la sensación de poder aguantar un poco más»

No trabaja más la fuerza el que coge las mancuernas más grandes ni el que más repeticiones hace. Pon en práctica el TUT

Julia Fernández

Julia Fernández

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:48

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Hacer ejercicios de fuerza no es hacer de Hulk en el gimnasio. Se trata de ejercitar nuestros músculos con una resistencia para estimularlos y obtener ... así múltiples beneficios, pero sin pasarse de burros. El problema es que, sobre todos los que somos profanos, confundimos dos conceptos: el peso y el tiempo. Creemos que hacer fuerza es coger las mancuernas más grandes que pillemos y ponernos a hacer bíceps, hombros, sentadillas... lo más deprisa que podamos. Hasta que se nos salen los ojos de las órbitas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Por qué debes hacer pesas más despacio: «Hay que acabar con la sensación de poder aguantar un poco más»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Por qué debes hacer pesas más despacio: «Hay que acabar con la sensación de poder aguantar un poco más»